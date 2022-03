„Háj je mužstvo z popředí tabulky a my ještě nebyli v kompletní sestavě. Do zápasu jsme proto šli s defenzivní taktikou, což se nám celkem dařilo. A hned v 5. minutě jsme kopali penaltu, jenže bohužel slabou střelu Hanuska po zemi brankář chytil,“ popsal největší příležitost skórovat trenér Lokomotivy Bohuš Keler.

„To nás poznamenalo a domácí se pak dostali do vedení,“ vrátil se k následujícímu průběhu utkání. „Drželi jsme pořád svoji hru, celkem dobře bránili a soupeře nepouštěli do dalších šancí. V poslední minutě druhého poločasu jsme mohli z vyložené šance vyrovnat, kdy byl Urban v malém vápně úplně sám před brankářem, ale přestřelil,“ přiblížil Bohuš Keler další důležitý moment duelu.

„Mrzí nás to, s remízou bychom byli spokojenější. Musím ale říct, že Háj byl fotbalovější a víc na míči. Soustředili jsme se na to, abychom je nepouštěli do šancí, což se nám dařilo, a spoléhali, že nám vyjde nějaký brejk, což nám nakonec nevyšlo,“ dodal kouč.

Počítat zatím nemůže se dvěma oporami. „Michal Ristovský si poranil rameno a Pavel Zahatlan koleno. Musíme využívat i hráče z béčka, kteří ještě nemají zkušenosti s krajským přeborem. Hrávají I.B třídu, a to jde znát. Každopádně se nám podařilo získat velmi dobrého brankáře Ondřeje Foltyna z Karviné,“ představil novou posilu, která měla premiéru v Háji.

Krajský přebor - 30. kolo:

Háj ve Slezsku - Lok. Petrovice 1:0 (1:0)

Branka: 17. Krejčí. Rozhodčí: Tomšík. ŽK: Míšanec, Telnar - Ostáš, Hanusek, Jan Urban, Sikora, Makula, Ruisl, Paduch. Diváci: 110.

Lokomotiva Petrovice: Foltyn – Pavlát (73. Filip Filípek), Ruisl, Sikora (73. Kučera), Paduch – Denis Filípek, Jan Urban, Ostáš, Jakub Urban (58. Hruška) – Hanusek (42. Príbela), Makula. Trenér: Bohuš Keler.