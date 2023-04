Orlová ubráníla tři body v deseti, držel ji gólman Buček. Tým čeká sladká odměna

Na trávníku odehrál v této sezoně 1538 minut a kromě červené viděl osmkrát i žlutou. V pořadí „hříšníků“ krajského přeboru se Dominik Renta dělí o 2. místo se spoluhráči Davidem Jatagandzidisem a Tomášem Věčorkem.

„Karty každoročně sbírám. Kluci, kteří mě znají, tak ví, že na hřišti jsem trochu horká hlava. Ani v přípravě to nebylo o moc lepší,“ přiznal pětadvacetiletý útočník. Spoluhráče ale za prohru nekritizoval. „Vím, že jsem chyběl mojí blbostí,“ sypal si popel na hlavu.

Co ho na hřišti nejvíc naštve? „Cokoliv, stačí mi úplná maličkost, to je na tom to nejhorší. Zrovna se mi v zápase nedaří nebo rozhodčí pískne něco, co se mi nelíbí, a už to je,“ vyjmenoval možné rozbušky. „Mluvil jsem o tom s trenérem, který mi věří, že už bych se mohl dát dokupy,“ rád by se střelec na trávníku zklidnil.

V tomto ročníku krajského přeboru už dal šestnáct gólů. „Myslím, že to je stejné jako v minulé sezoně. Uvidíme, jak to bude padat dál, ještě není řečeno, že to překonám,“ poznamenal.

K podzimním čtrnácti brankám přidal Dominik Renta další dvě v neděli. Která se mu líbila víc? „Určitě ta první. Balon mi poslal z poloviny hřiště druhý útočník Jata (Jatagandzidis), dostal jsem ho za obránce, zpracoval si ho a dal gól,“ popsal svou první soutěžní trefu v roce 2023.

Do týmu přinesla ve 23. minutě uklidnění. „Po začátku, kdy jsme přežili dvě tutovky Jakubčovic, určitě. Podržel nás Tonda Buček, který ve druhém poločase po vyloučení Jaty chytil i penaltu, tím nám hodně pomohl,“ vrátil se k průběhu duelu, který v 87. minutě uzavřel svou druhou trefou. „To už byla taková třešnička, šel jsem sám na gólmana,“ usmál se útočník Slavie Orlová.

Na tribuně v Jakubčovicích měl podporu. „Přijeli za mnou taťka s dědou, který je asi můj největší fanoušek. Chodí na každý zápas, jezdí všude i ven. Ale podporu mám celé rodiny, i mamky,“ pochlubil se odchovanec orlovského fotbalu.

Z klubu si odskočil jen na půl sezony do Frenštátu a pak i do nedalekých Věřňovic, ale pokaždé se vrátil do Slavie. Vedle fotbalu chodí denně do práce. „Od Nového roku dělám technologa v Bochemii Bohumín, už mám jen ranní směny a pokud nejsem nemocný, stíhám všechny tréninky,“ pochvaloval si Dominik Renta.

Soupeře kromě střelecké mušky trápí i rychlostí. „Nevím, jestli toho naběhám moc, ale to zrychlení platí. Když se rozběhnu, tak rychlost mám,“ potvrdil. Atletice se ale nikdy nevěnoval. „Jen na základní škole. Nějaká nabídka, abych si ji zkusil byla, ale já většinu času trávil na fotbale. I venku s klukama jsme pořád hráli,“ vysvětlil, že jiný sport ho nikdy nelákal.

Ve velkém fotbale má své oblíbené kluby. „Samozřejmě v kraji Baník, v české lize se rád podívám na Slavii, a když to vezmu světově, tak Real Madrid. Sleduji ho odmalička, potom tam ještě přestoupil Ronaldo,“ prozradil, kdo z hráčů je jeho vzor.

„Lákalo by mě zajet se podívat na zápas do Madridu nebo v Anglii na nějaký velký stadion a užít si tu atmosféru. Zatím to není na pořadu dne, ale jednou určitě bude,“ odtajnil svůj sen.