„Od první do poslední minuty jsme byli lepší, domácí jsme přehráli,“ radoval se z dalšího zisku tří bodů českotěšínský trenér Jindřich Dohnal. „Hrubě nám nevyšel začátek utkání, během čtyř minut jsme dostali dva góly, a to pak ovlivnilo další vývoj,“ hodnotil duel s Českým Těšínem domácí trenér Bohuš Keler. „Nezvládli jsme osobní souboje v šestnáctce, tam byli útočníci soupeře docela důrazní,“ dodal kouč Lokomotivy.

Petrovice v poločase prohrávaly 0:3. „V kabině jsme si něco řekli a změnili trochu rozestavení. Podařilo se nám snížit na 1:3, byli jsme v euforii a tlačili se dopředu, jenže oni při rozehrávce ze středového kruhu během deseti vteřin dali na 1:4 a nás to srazilo na kolena. Bojovali jsme dál, pěkným gólem z přímého kopu snížili na 2:4 a pak měli ještě dvě šance, ale nevyšlo to a hosté nás potrestali pátým gólem. Rozhodl nedůraz našich obránců ve svém pokutovém území, tam nás soupeř trestal,“ přiznal kouč Petrovic.

„Mrzí nás dvě obdržené branky - jedna byla ze standardní situace, druhá po naší chybě v obranné fázi. Jinak nemám klukům co vyčítat. Plnili to, co jsme si řekli v přípravě před utkáním, a to mělo podobný scénář jako dvě předcházející,“ prozradil Jindřich Dohnal s tím, že v Petrovicích se za nepříznivého počasí hrálo na přírodní trávě. „Musím říct, že hřiště bylo vynikající, pevné pod nohama, počasí hrací plochu vůbec neovlivnilo,“ ocenil skvělý terén kouč Českého Těšína.

Krajský přebor - 18. kolo:

Lokomotiva Petrovice - FK Český Těšín 2:5 (0:3)

Branky: 54. Hanusek, 56. Urban - 1. a 3. D. Maceček, 38. Bora, 55. Dohnal, 75. Potůček. Rozhodčí: Svoboda - Priesol, Ganaj. ŽK: Hanusek, Urban, Ruisl - Dohnal (trenér), Slowiaczek.Diváci: 60.

L. Petrovice: Foltyn - Pavlát, Zielonka, Ostáš, Paduch, Urban (85. Sikora), Hanusek, Moskál (46. Príbela), Filipek, Hoffmann (77. Filipek), Ruisl. Trenér: Bohuš Keler.

Český Těšín: Pecha - Slowiaczek, J. Cieslar (65. V. Cieslar), Potůček, Sostřonek, Bora (65. Krucina), L. Maceček, D. Maceček (80. Šiška), Dohnal, Chloň, Byrtus (65. Walek). Trenér: Jindřich Dohnal.