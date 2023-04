/FOTOGALERIE/ Zázračné loňské jaro, kdy v tabulce krajského přeboru vystoupali z 8. příčky po polovině soutěže na konečné 3. místo, se neopakuje. Fotbalisté Slavie Orlová letos už tři ze čtyř zápasů prohráli. Naposledy v nedělním 19. kole v Oldřišově 3:5.

Fotbal, krajský přebor, 19. kolo, Moravan Oldřišov - Slavia Orlová 5:3. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Máme obrovskou chuť a elán, suprově jsme začali a hráli to, co jsme chtěli,“ vrátil se trenér Orlové Roman Divina k úvodu utkání, v němž postrádal zraněného útočníka Rentu a nemocného brankáře Bučka. „Zastoupil ho velmi dobře Jirka Lipčák a na to, že přes dva měsíce nechytal, odvedl hodně kvalitní výkon,“ pochválil devatenáctiletého dorostence.

K dispozici měl naopak novou posilu Tomáše, který už v 8. minutě zařídil Slavii vedení 1:0. „Po krásné akci, ale domácí ho bohužel dohráli a on si poranil záda. Zkusil to ještě pár minut, ale nešlo to, musel jsem ho střídat,“ vysvětlil kouč změnu v sestavě.

Místo něj poslal na hřiště Hanuska. „Hned se uvedl, po čtyřech minutách dal perfektní přihrávku na Jatyho (Jatagandzidise), který dal krásný gól na 2:0,“ popsal trefu z 22. minuty po karetním trestu odpočinutého Jatagandzidise.

„Pak šel ve 28. minutě sám na branku, ale bohužel nedal. To byl podle mě klíčový moment utkání. Kdyby dal na 3:0, bylo by po soupeři, nevěděli co na nás mají hrát,“ mrzela Romana Divinu nevyužitá šance Hanuska. Místo toho Orlová inkasovala gól do šatny a snížení na 2:1.

„Do druhého poločasu Oldřišov nastoupil jako uragán. Místo, abychom přidali v agresivitě, do soubojů nešli kluci natvrdo. Druhý gól na 2:2 jsme dostali z oprávněné penalty a třetí ze zbytečného trestňáku po naší ztrátě. Upozorňoval jsem je na Bořuckého, který dává góly, a nám dal dva a třetí připravil,“ okomentoval trenér Orlové průběh zápasu po přestávce.

Navíc přišel o dalšího hráče. „Bohužel se v 60. minutě zranil střední záložník Zach, který to tam všechno řídil. Zase hrát jsme začali po dvaceti minutách až ve chvíli, kdy jsme prohrávali 2:5, a pak excelujeme,“ připomenul druhou branku Jatagandzidise v 83. minutě.

„Mohlo to skončit remízou 5:5, měli jsme další tutovku, kdy šel Nowinski sám na brankáře, a Jaty měl ještě jednu šanci, ale bohužel,“ dodal Roman Divina.

„Nehrajeme špatně, ale za dva zápasy jsme dostali jedenáct gólů, a to není normální,“ připomenul minulé kolo a domácí prohru s Petřvaldem (0:6). „Měli jsme i trošku smůly, ale na druhou stranu jsme tomu nešli naproti. Mám pocit, že i když vedeme 2:0, tak si kluci moc nevěří. Musíme se semknout, bojovat dál a vysekat se z toho sami,“ řekl trenér Slavie, která je v tabulce devátá.

Krajský přebor - 19. kolo:

Oldřišov - Slavia Orlová 5:3 (1:2)

Branky: 64. a 77. Bořucký, 42. Rubý, 50. z pen. Hartmann, 68. Píšala - 22. a 83. Jatagandzidis, 8. Tomáš. Rozhodčí: Levinger - Tabášek, Slaný. ŽK: Hartmann, Bořucký, Janík, Mezera - Šipula, Zach, Nowinski. Diváci: 81.

Orlová: Lipčák - Šipula, Buchvaldek, Czaicki, Nowinski, Dzida (72. Maleňák), Tomáš (19. Hanusek), Jatagandzidis, Kondziolka (72. Botur), Zach (63. Slowik), Derik (72. Pochopeň). Trenér: Roman Divina.