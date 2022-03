Petrovická Lokomotiva splnila povinnost, oslabenému Fulneku naložila devítku

O šest minut později po gólu Maleňáka šla do vedení 1:0. „Soupeř nás po přestávce tlačil, my jsme celkem zodpovědně bránili, jenže pak přišla chyba ve středu hřiště, domácí hráč pronikl do velkého vápna, Věčorek mu vypíchl míč, přes který útočník přepadl a rozhodčí pískl penaltu. Takže další adrenalin,“ poznamenal manažer Slavie poté, co petřvaldský Uhlíř srovnal stav na 1:1.

„Hrálo se dál, v závěru jsme vystřídali hráče, který prvním dotykem ukopl balon a rozhodčí mu dal hned žlutou. Byla přísná, ale v pořádku. Jenže za tři minuty se stalo něco podobného, takže Malík si pobyl čtyři minuty na hřišti a vyletěl,“ objasnil Bronislav Schimke první červenou kartu.

Orlová od 87. minuty dohrávala zápas v deseti. „Ve 4. minutě nastavení došlo k nějakému faulu, hráči obou týmů se tam seběhli a ve vzájemné strkanici někdo našemu Buchvaldkovi rozbil nos, ten se ohnal a rozhodčí to řešil vyloučením Buchvaldka i domácího Taliána. Nevím, proč se zápas tak dlouho nastavoval, žádné prodlevy v něm nebyly, střídání probíhala plynule. Bylo to naprosto zbytečné a nesmyslné,“ konstatoval manažer Orlové.

Hosté kvůli zraněním, nemocem a pracovním povinnostem nastoupili v sobotu bez deseti hráčů základní sestavy z podzimu. „S tím jsme se vyrovnali, dali jsme šanci mladým z dorostu. Ale v příštím zápase nám místo deseti bude chybět dvanáct hráčů,“ poznamenal manažer Slavie.

Krajský přebor - 17. kolo:

Petřvald na Moravě – Slavia Orlová 1:1 (0:1)

Branky: 68. Uhlíř (penalta) – 41. Maleňák. Rozhodčí: Petroš – Pasterčák, Starý. ŽK: R. Huvar, J. Huvar, Lindovský, Danyi – Slowik, Buchvaldek, Renta, Malík. ČK: 94. Talián – 87. Malík, 94. Buchvaldek. Diváci: 130.

Petřvald na Moravě: Kozelský – R. Huvar, Hýl, Novák, Ciesarik – Uhlíř (81. Danyi), Talián, Bílý, Macíček – J, Huvar, Lindovský (87. Šinagl). Trenér: Jiří Halamíček.

Orlová: Buček - Hanusek, Věčorek, Buchvaldek, Dzuba (57. Derik) - Bajger, Maleňák, Mleziva, Slowik (72. Malík) - Renta, Jatagandzidis (89. Toman). Trenér: Roman Divina.