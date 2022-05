„Divákům se musel líbit, v první půli, která byla vyrovnaná, měl každý mančaft dvě tutové šance,“ hodnotil dění na trávníku. Fanoušci se však v úvodní pětačtyřicetiminutovce branky nedočkali, hned na začátku té druhé jako první skórovali ve 49. minutě hosté.

„Ve druhé půli už to bylo spíš oťukávání a čekání na chybu, která přišla z naší strany. Kluci potom trošku přitlačili a po hezké akci z pravé strany to Martin Bajgar pěkně prostřelil,“ popsal gól, kterým domácí v 61. minutě srovnali stav na 1:1.

Ten vydržel až do nastavení. „Remíza by odpovídala průběhu zápasu. Pak se stalo neuvěřitelné. Břidličná zaútočila, my nakopli míč dopředu, chytil ho jeden útočník a nahrál Davidu Jatagandzidisovi, který mezitím doběhl na dvacátý metr, tam kličkou udělal dva obránce a ač je levák, pravou nohou vystřelil k tyči a trefil to. Rozhodčí nám pak řekl, že do konce chyběly tři vteřiny,“ radoval se Bronislav Schimke ze senzační výhry v infarktovém závěru duelu.

Krajský přebor - 22. kolo:

Slavia Orlová - Břidličná 2:1 (0:0)

Branky: 61. Bajger, 92. Jatagandzidis - 49. Rolný. Rozhodčí: Slaný - Kret, Tabášek. ŽK: Adamovský, Kučera, Rolný (všichni Břidličná). Diváci: 130.

Slavia Orlová: Buček - Papuga, Kadlíček (78. Toman), Jatagandzidis. Maleňák, Zach (29. Bajger), Kondziolka, Renta, Derik (87. Slowik), Věčorek, Mleziva. Trenér: Roman Divina.