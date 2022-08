„V rekonvalescenci po operaci kolena jsou Kadlíček a Vybíral, na plastiku koleních vazů jde nejlepší fotbalista jara Zdeněk Zach,“ vyjmenoval Bronislav Schimke další ztráty Orlové.

Z nováčka černý kůň. Divizi ale Slavia Orlová odmítla, dál bude hrát kraj

Posily hledá klub i za hranicemi. „Testujeme mladého Michala Kvapila z Albrechtic a dva fotbalisty z Polska - Jakuba Trombika, který hrál naposledy v Dětmarovicích, a Dawida Lacha z Bestwiny. Věříme ale i naším dorostencům, kteří nám úspěšně pomáhali už na jaře,“ doplnil orlovský manažer.

Komplikované má Slavia i podmínky k přípravě, umělá tráva v Orlové dostává nový povrch a klasické hřiště se aerofikovalo. Tréninkový azyl našla v nedalekém Petřvaldu u Karviné a všechny zápasy proto hrála u soupeřů - v Bohumíně remizovala 2:2, v Rychvaldu nad Slavojem vyhrála 3:1 a v generálce se rozešla smírně s Horní Suchou 2:2.

Zaostřeno na fotbal: Kde jsou v kraji zlí muži a kde král střelců? Podívejte se

Přeložit musela i úvodní duel krajského přeboru, do něhož vstoupí v sobotu 6. srpna už od 10.30 hodin v Českém Těšíně, který nově vede trenér Bohuš Keler. „Věřím, že podzim odehrajeme tak, abychom zase byli do 10. místa, a na jaře se do toho vetneme a zopakujeme to letošní,“ zažertoval Bronislav Schimke.

Kádr Slavie Orlová

Brankáři: Antonin Buček, Jakub Helebrand.

Obránci: Martin Papuga, Adam Šipula, Adam Malík, Tomáš Věčorek, Tomáš Botur.

Záložníci: Marek Maleňák, Filip Kondziolka, Petr Buchvaldek, dorostenci Danek Slowik, Šimon Dzuba, Vit Czaicki.

Útočníci: David Jatagandzidis, Dominik Renta, Jiří Toman, Michal Kvapil, dorostenec Jakub Motloch.

Trenér: Roman Divina.