ŘEPIŠTĚ – JAKUBČOVICE 3:0 (0:0)

BRANKY: 55. a 89. Byrtus, 86. Zaremba. Diváci: 149.

Pavel Zavadil (trenér Řepiště): „Herně to od nás nebylo to, co jsme si představovali. Kluci byli nervózní, ten pocit znám. Chtěli napravit minulou porážku a zodpovědnost jim svazovala nohy. Navíc jsme proti sobě měli poctivého a dobrého soupeře, což nám úplně nehrálo do karet. Ale nakonec jsme to zvládli, o to je výhra cennější.“

Pavel Kunc (trenér Jakubčovic): „Řepiště je sice nováček, ale velmi ambiciózní, což dokazuje každé kolo. Stačí se podívat na tabulku, kterou vede. V kádru mají řadu velice kvalitních hráčů. My jsme bojovali, v prvním poločase jsme udrželi čisté konto, ale po přestávce už se nám to nepodařilo. Rvali jsme se až do samotného konce, ale místo vyrovnání jsme dostali v posledních minutách ještě dva góly a bylo hotovo. Škoda, že nám závěr podzimu nevyšel, tři porážky v řadě nás všechny mrzí. Hlavně ty dvě předešlé s Hájem ve Slezsku a v Heřmanicích.“