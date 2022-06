„V úterý jsme dostali nabídku, ale odmítli jsme ji. Bohužel v Orlové ještě nedorostly podmínky pro divizi,“ přiznal manažer Slavie Bronislav Schimke. „Mrzí nás to, protože mužstvo není špatné a šance se nemusí opakovat. Nejsme na tom ale finančně tak, že bychom ji mohli hrát, a další přísun peněz se nerýsuje,“ vysvětlil důvody, proč zůstanou v krajském přeboru.

Do divize postoupil jeho vítěz z Krnova i druhá Břidličná, po odmítnutí třetí Orlové dostala nabídku čtvrtá Hlubina a přijala ji.

„Musíme se na to dívat reálně. Bylo to strašně narychlo, a kdybych teď začal obcházet a žadonit o peníze, tak budu mít samé sliby, ze kterých se potom třeba vycouvá a bylo by zle,“ konstatoval Bronislav Schimke. „Nechtěl bych zažít situaci, že za rok bychom se potýkali s finančními problémy. Raději mít všechno pevně v ruce a pak se o něco poprat, než zakládat na nějakých slibech a neověřených věcech,“ dodal.

V minulé sezoně se Orlová z role nováčka stala černým koněm, když z 8. místa po podzimu vystoupala v kraji na konečnou 3. pozici s 50 body za 15 vítězství a 5 remíz, se skóre 62:46. „Měli jsme úplně skvělé jaro i trochu štěstí, ale to přeje tomu, kdo si pro něho jde,“ usmíval se manžer klubu po jedné z nejlepších sezon.

„Mančaft s pětatřicetiletým brankářem Tondou Bučkem a obráncem Petrem Buchvaldkem, kterému bude letos padesát, byl mixem mládí a zkušeností a sednul si,“ potěšilo manažera.

V létě se hráčský kádr moc nezmění. „Odchází jen záložník Nikolas Derik, který se chystá do Ameriky. A záložníka Zdeňka Zacha čeká plastika kolenního vazu, takže se zapojí až na jaře,“ uvedl s tím, že zůstává také trenér Roman Divina i realizační tým. „Budeme zapojovat mladé, ať se kluci snaží. Přišli dva dorostenci a dva nové hráče máme vyhlídnuté, tak uvidíme,“ prozradil.

První zápas nového ročníku krajského přeboru hraje Orlová 6. srpna v Českém Těšíně. „Přípravu zahájíme po dovolené 19. července, ale nemáme kde trénovat,“ vysvětlil, že během letních prázdnin se bude měnit povrch na umělce a také rekonstruovat travnaté hřiště. Naplánované má Slavia i dva přípravné zápasy - 25. července v Bohumíně a týden před soutěží v Rychvaldu se Slavojem.