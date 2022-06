Mladí Žraloci, kteří v nedávném českém finále Planeo Cupu 2022 obsadili skvělé 6. místo, bojovali i na polském trávníku jako o život. Během tří dnů sehráli celkem 22 vyrovnaných zápasů.

Havířovský tým tvořili Alexandr Holomek, Sebastián Císař, Filip Pavlíček, Maxmilián Kanko, Sebastián Kroužek, Eliáš Matušek, Dang Phi Son, Matyáš Matušovič, Martin Gábor, Cristiano Ciku, Michal Suchý a Vojtěch Lidařík, trenéři Miroslav Matušovič, Miroslav Holomek, Miroslav Přibyl a Adam Podešva.

„Pro kluky to byla obrovská škola, mohli nasbírat velmi cenné zkušenosti do budoucna. Utkali se s vyspělejšími soupeři věkem i fotbalovým uměním a museli prokazovat bojovnost i psychickou odolnost. Byl to opravdu náročný víkend při letních teplotách,“ konstatoval Miroslav Matušovič, havířovský trenér a manažer.

„I přesto, že máme tak mladý tým, jsou Žraloci schopní konkurovat těm nejlepším a dokazují to na každém turnaji či zápase, kterých se účastní,“ dodal hrdě kouč.

Cenu pro nejmladšího účastníka celého turnaje si z Polska odvezl havířovský Vojtěch Lidařík, nejlepším hráčem Žraloků byl vyhlášen Matyáš Matušovič.