/FOTOGALERIE/ V neděli se spolu utkali v I.A třídě, skupině B, v Albrechticích, kde zápas 19. kola domácího Baníku s Horní Suchou skončil remízou 1:1, už ve středu 26. dubna si oba fotbalové týmy derby zopakují ve finále Poháru OFS v Karviné. Hrát se bude od 17 hodin na městském stadionu v Ráji, vstupné je 30 korun.

Zápas 19. kola I.A třídy, skupiny B, Baník Albrechtice - Horní Suchá 1:1. | Foto: Deník/VLP Externista

„Oba zápasy jsou pro nás důležité,“ řekl Robert Taussig, trenér Baníku Albrechtice, který v poháru obhajuje loňský triumf. „V soutěži jsme se potřebovali chytit dobrým výsledkem a zvednout si sebevědomí, abychom ve středu uspěli. To se nám podařilo jen částečně,“ vrátil se domácí kouč k nedělní dělbě bodů.

Jeho tým od 38. minuty po vyloučení Zielonky za faul hrál jen v deseti. „Nezačali jsme špatně, přístup hráčů v první půlce byl dobrý. Neumíme ale proměňovat šance a hlavně se k nim dostat. Jsme naprosto bezzubí, nemáme na koho ani s kým hrát dopředu,“ zklamaně přiznal Zdeněk Menoušek, trenér Horní Suché.

Skóre derby se otevřelo až po přestávce. „Museli jsme sestavu trošku přeskupit a hrát víc zezadu. Hrozili jsme z brejků a po standardce se nám podařilo dát gól,“ vrátil se Robert Taussig k vedení 1:0 po trefě Izaiáše v 59. minutě do sítě hostů.

„Když už jsme měli převahu na papíře, na hřišti to vypadalo tak, že nás Albrechtice dvacet minut mačkaly,“ kriticky okomentoval dění na trávníku trenér hostů. Přesto Horní Suchá skóre srovnala. „Pár minut před koncem se nedomluvili brankář se stoperem a nepodařilo se nám uhlídat roh. Soupeř nasadil nové živější hráče a dvoumetrový Pietrasz nám dal hlavou gól,“ popsal domácí trenér inkasovanou branku.

„Vyrovnali jsme z náhodné situace po rohu, neměli jsme vůbec šance, stejně jako Albrechtice,“ nevěřícně kroutil hlavou Zdeněk Menoušek.

Zápas tak skončil remízou 1:1. „Je to škoda. Za odvedený výkon ve druhém poločase, kdy to deset hráčů odmakalo a odjezdilo, Suchou jsme nepustili do žádné velké šance až na ten gól hlavou po rohu,“ byl z výsledku zklamaný domácí Robert Taussig.

„Mrzí to, ale zase jsme si dokázali, že v deseti umíme zapnout, bojovat i běhat a hrát fotbal. V některých hráčích se probudilo lví srdce,“ potěšeně konstatoval domácí kouč. V poháru se musí obejít bez Zielonky a Kociolka. „Budeme se snažit vyhrát a obhájit, do sestavy se dostanou noví hráči, kteří čekají na šanci,“ prozradil trenér Baníku.

Změny v sestavě, kterou bude mít kompletní, plánuje i jeho protějšek z Horní Suché. „Asi s ní trošku zamícháme. V neděli to nebylo dobré. Máme sice bod, ale měli jsme si s tím poradit lépe,“ zklamaně řekl Zdeněk Menoušek.

I.A třída, skupina B - 19. kolo:

FK Baník Albrechtice – SK Horní Suchá 1:1 (0:0)

Branky: 59. Izaiáš – 82. Pietrasz. Rozhodčí: Kaszper – Klečacký, Závodný. ŽK: Zielonka – Kubját, Janovský, Štromp. ČK: 38. Zielonka (Albrechtice). Diváci: 200.

Albrechtice: Gradek - Hovůrka, Šimák (46. Vagner), Kociolek, M. Žyla, D. Žyla, D. Cileček (77. - 88. Piecha, 88. Cyž), Izaiáš (85. Porembski), Chumchal, Přeček, Zielonka. Trenér: Robert Taussig.

Horní Suchá: Lincer – Jurčák, Urbaník, Kubját, Ševčík – Rychtařík (66. Kulich) – Pastušek, Janovský, Stuchlík, Ryt (72. Pietrasz) – Štromp (88. Lukáš). Trenéři: Zdeněk Menoušek a Jaromír Bebenek.