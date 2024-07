„Výsledek odpovídá předvedené hře. Navíc z naší strany to nebyl ideální výkon, nebyli jsme ještě dobře sehraní. Byl to náš první zápas, takže do příště se musíme ještě hodně zlepšit.

Exkluzivní videorozhovor níže.

Jak vás přijala kabina?

Zatím v pohodě, ještě se rozkoukávám. Není to pro mě lehké, jsem hodně stydlivý, ale věřím, že to bude dobré. (úsměv)