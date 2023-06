/FOTOGALERIE/ Nahlas o tom nemluvili, aby nic nezakřikli, ale sen o postupu fotbalisté Stonavy v hlavách měli. Už od podzimu, kdy se v I.A třídě zabydleli na prvním místě skupiny B. Na jaře ho dotáhli do úspěšného konce, devět z jedenácti zápasů vyhráli, dvakrát remizovali. Účast v příštím ročníku krajského přeboru jim ovšem zajistilo až vítězství v předposledním kole v Libhošti 2:1.

Zápas 26. kola I.A třídy, skupiny B, Libhošť - Stonava 1:2. | Foto: FC Libhošť

„Nic jsme neprohráli, ale naši šňůru jsme potřebovali někde potvrdit za tři body. Nevyšlo to doma se Smilovicemi (0:0), ale až v Libhošti. Teď už máme klid,“ oddechl si trenér Stonavy Richard Beneš po nedělní výhře, která byla celkově sedmnáctou v sezoně.

Stonava kolo před koncem soutěže vede tabulku s náskokem pěti bodů před druhými Raškovicemi. V závěrečném utkání hostí v sobotu předposlední Jablunkov.

„Chyběli nám Hejda, Koďousek a Uher, kteří táhli tým celou sezonu. S nimi by to bylo jednodušší i v předcházejícím zápase, ale zvládli jsme to,“ připomenul kouč absenci tří opor, zaviněnou zraněním, červenou kartou a pracovními povinnostmi. Kromě nich postrádá dlouhodobě zraněné útočníky Staška a Egriho.

„Věřil jsem, že to dokážeme. Tým si sedl, drží pohromadě, máme nejméně obdržených branek a teď jsme to potvrdili. Za to, že na jaře neprohráli ani jeden zápas si kluci zasloužili postoupit. Jsem na ně a jejich rodiny, které jim to umožnily, pyšný,“ usmíval se Richard Beneš.

Krajský přebor bude hrát Stonava poprvé v historii. Co to pro klub znamená? „V hlavě už se připravuji na novou sezonu. Budeme muset více trénovat i přivést další kvalitní hráče,“ řekl trenér a prozradil, že s možnými posilami týmu začal vést jednání.

„Hrát s daleko většími městy než je Stonava pro nás bude výzva,“ dodal kouč fotbalového mužstva z obce, v níž žijí necelé dvě tisícovky obyvatel.

