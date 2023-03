„Nevíme, jak se posílily jiné kluby, musíme teď být opatrní a obezřetní. Když se budeme motat nahoře a bude tam ta šance, postoupit budeme chtít. Kdyby to vyšlo, tak budeme rádi,“ přiznal.

Velké změny v Petrovicích. Kdo bude na jaře zachraňovat Lokomotivu v I.A třídě?

V hráčském kádru Stonavy došlo v zimě k řadě změn. „Ristovský odešel do Dětmarovic, Sekiera do Rakouska a Bulva, který kvůli práci nestíhá tréninky, by se chtěl vrátit do Rychvaldu. Staško, Lipovský a brankář Stach jsou dlouhodobě zranění,“ vyjmenoval kouč ztráty z podzimní základní sestavy.

Horní Suchou naladil postup do finále poháru. Kdo nováčka I.A třídy posílil?

Kdo je v týmu nahradí? „Z Českého Těšína jsme přivedli dvoumetrového stopera Lukáše Race a brankáře Vladimíra Pechu, zpátky se vrátil útočník Michal Folwarczny, který kvůli práci na podzim nestíhal, z Hlubiny přišel střední záložník David Seriš, k Petrovi Šiškovi jsme získali jeho bratra Martina z Baníku Albrechtice a do přípravy jsme vzali naše dorostence Filipa Janča a Vojtěcha Szalbota,“ představil Richard Beneš nové tváře v dresu Stonavy.

„Vybral jsem si je, protože to jsou kvalitní hráči i lidé, pro mě je důležité, aby zapadli i do kabiny,“ pochvaloval si Richard Beneš pětici nových posil. „Věřím, že ještě jednoho útočníka přivedeme,“ prozradil kouč, že soupiska ještě není kompletní.

Fotbalisty Libhoště naladila na I.A třídu výhra. Jak se změnil tým před jarem?

Se zimní přípravou je ale spokojen jen napůl. „Kvůli pracovní vytíženosti, obměně hráčského kádru i zraněním jsme museli zrušit soustředění v Dolní Lomné, protože by nás bylo málo,“ mrzelo trenéra nabourání zimní přípravy. „V plánu jsme měli osm utkání, ale nakonec jsme jich odehráli jen pět. Jedno nám zrušila sněhová kalamita a dvakrát odřekli soupeři,“ vysvětlil.

Zaostřeno na fotbal: Kde jsou v I.A třídě nejlepší střelci, gólmani i zlí muži?

V přípravě Stonava prohrála v Havířově 0:4, remizovala s Brušperkem 2:2, porazila Vítkovice B 2:1, Záblatí 5:2 a v generálce Rychvald 7:0.

První mistrovský zápas čeká lídra soutěže v sobotu 25. března v okresním derby na hřišti předposlední Lokomotivy Petrovice.