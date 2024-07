/FOTOGALERIE a VIDEO/ Nedávno oslavil plnoletost, i přesto již píská kopanou na Karvinsku třetím rokem. Studenta čtvrtého ročníku průmyslové školy v Karviné Rostislava Kramného soudcování baví a rád by si v dohledné budoucnosti vyzkoušel řízení vyšších, krajských a třeba i moravských soutěží. „Bylo by to pěkné, dokonce jsem už několik zápasů divizních celků „odmával“. Pískání mě baví, rozhodnutí věnovat se fotbalu z jiné pozice nelituji,“ směje se bývalý mládežnický fotbalista Karviné.

Naposledy o víkendu „mával“ přípravný duel Bohumína se Stonavou. „Zatím jsem na soupisce pro okresní soutěže, ale několikrát jsem už byl vypomoci v kraji,“ těší mladého sportovce.

„Je škoda, že je nás rozhodčích pořád málo, někdy není příjemné poslouchat narážky fanoušků či funkcionářů. Ale musíte být nad věcí. Beru to tak, že pro nás mladé je soudcování fajn zábava, chvílemi adrenalin a navíc dobrá brigáda. Bylo by pěkné se fotbalem živit, ale to je daleko. Určitě se chci zlepšovat a dostat výše! Už se těším, až v srpnu začne sezona naplno,“ doplnil Rostislav Kramný, fanoušek Baníku Ostravy či Realu Madrid.

Jak dlouho se už věnujete pískání a proč jste se rozhodl pro dráhu rozhodčího?

Po letní pauze budu začínat třetí sezonu. Rozhodl jsem se kvůli videu na YouTube, kde jsem viděl sudího Radka Příhodu, jak řídil utkání Slavia Praha proti Mladé Boleslavi.

Jaký je váš vztah k fotbalu? Hrával jste ho?

Kdysi jsem hrával žákovskou ligu v Karviné, odkud jsem se následně vydal do Interu Petrovic. Potom jsem se vydal na dráhu rozhodčího naplno.

Začal jste pískat v šestnácti letech. Jaké soutěže rozhodujete?

Momentálně rozhodují okresní soutěže. Občas dělám asistenta na krajských soutěžích, případně na divizních dorosteneckých zápasech.

Jak je to s diváky a fanoušky? Jak nejlépe čelit jejich občasným výpadům?

Důležité je být nad věcí, nebrat si to k srdci a soustředit se na hru.

Jste mladý začínající rozhodčí. Máte nějaký vzor mezi sudími?

V Česku je to určitě Radek Příhoda. Jak už jsem zmínil, viděl jsem to video, které mě hodně nadchlo. Na mezinárodní scéně je to Marciniak.

Prozradíte svůj fotbalový sen z pozice rozhodčího?

V Česku by to byla první liga a mezinárodní úrovni si zapískat si nějaký duel Ligy mistrů, případně evropské šampionáty či kvalifikace.