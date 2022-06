Dlouholetou tváří Planeo Cupu je Jakub Kohák, který přijel i do Znojma. „Ambasadorem jsem už několik let a spojení s dětmi, které sportují, mě velmi těší. Děti mají radost z pohybu, a když se věnují sportování, tak to je asi to nejlepší, co může být,“ vyznal se ze svých pocitů oblíbený bavič, režisér, scénarista, spisovatel a herec v jednom, Jakub Kohák.

Sladká odměna pro Žraloky z Havířova: změří síly se slavnou Borussií Dortmund

„Úspěch už byl, když jsme se v konkurenci ligových týmů dostali do čtyřiadvacítky ve Znojmě a tam pak do Zlaté skupiny mezi osm nejlepších. To byla úžasná chvíle,“ podělil se Miroslav Matušovič o své pocity na turnaji. „Aby to neznělo nepokorně, výsledek překvapil i mě. Měli jsme skupinu ‚smrti‘ se Slavií a silným Brnem, které se nám podařilo porazit a nakonec jsme do Zlaté skupiny postoupili my se Slavií,“ radoval se kouč a zároveň manažer MFK Havířov z úspěchu svých malých svěřenců.

OBRAZEM: Havířovští Indiáni přivezli bod z Bruntálu. Je to ztráta?

„Na kluky jsem nesmírně hrdý. Nemáme takové možnosti jako ligové kluby, které si mohou vybrat jen ty nejlepší hráče. U nás jsme tým vybudovali od školičky a kluci umí to, co jsme je naučili. Nikoho z těch, kteří přišli tehdy na nábor ve školce, jsme neodmítli, ale byly to dva roky trpělivé práce, hledání a těžkých zkoušek. Vyvrcholilo to šestým místem na tak obrovském turnaji,“ potěšil výsledek trojnásobného mistra české ligy s Baníkem a Spartou.

Hledá se pravda. Dostal rozhodčí v Mořkově pěstí? Domácí incident popírají

„Jsem rád, že teď už všichni vědí, kde je Havířov a znají jeho Žraloky. Pro MFK je to skvělá vizitka, spousta klubů nám ve Znojmě při našich zápasech fandila,“ prozradil Miroslav Matušovič s tím, že dalším oceněním pro devítileté Žraloky je pozvánka příští týden k primátorovi města.

A pak se Žraloci hned vydají do Polska, kde je čeká největší mezinárodní turnaj Panattoni Cup v obci Goczalkowice-Zdroj i s družstvem U9 slavné Borussie Dotmund.

Davy závodnic v Ostravě zastavily dopravu, Český běh žen slavil 10. výročí

Konečné pořadí Planeo Cupu U9 ve Znojmě:

1. Slavia Praha 18 bodů, 2. Mladá Boleslav 18, 3. České Budějovice 15, 4. Sparta Praha 15, 5. Tempo Praha 9, 6. MFK Havířov 4, 7. Písek 2, 8. Sokolov 1.

Žraloci Havířov U9

Alexandr Holomek, Sebastián Císař, Filip Pavlíček, Maxmilián Kanko, Sebastián Kroužek, Eliáš Matušek, Dang Phi Son, Matyáš Matušovič, Martin Gábor, Michal Suchý, Patrik Dluhoš, Vojtěch Lidařík. Trenéři: Miroslavové Matušovič, Přibyl a Holomek.

Branky Žraloků na Planeo Cupu ve Znojmě:

11 - Alexandr Holomek

10 - Matyáš Matušovič

4 - Sebastián Kroužek

3 - Eliáš Matušek, Maxmilián Kanko

2 - Martin Gábor

1 - Dang Phi Son, Michal Suchý, Sebastián Císař, Vojtěch Lidařík.