Před rozdělením a po něm. Jako se označuje dění v bývalém Československu na období federace a na to, kdy 1. lednem 1993 vznikly na dva státy, mohli by podobně mluvit v Těrlicku o fotbale. FK Těrlicko a FK Těrlicko 2022. Zatímco prvně jmenovaný byl založen na konci padesátých let minulého století, ten druhý je asi nejmladším široko daleko. Jak název napovídá, svou historii začal psát po odtržení v minulém roce. „Oficiálně 3. března. Hlavně z iniciativy rodičů, dětí, trenérů. Už od poloviny roku 2021 ale fungoval jako sdružení,“ upozorňuje šéf klubu Miroslav Koch.

Základy subjektu položili nespokojení členové z původního FK, kterých již po pouhém roce bylo sto patnáct. „A nadále přibývají,“ podotýká Koch, jehož dlouho největší soupeři podle vlastních slov nebyli sokové na hřišti, ale dřívější vedení obce a lidé z čela klubu.

„Byli schopní obětovat nejen naši práci dobrovolných trenérů a nadšenců, ale kompletní mládežnickou základnu více jak dvou set hráčů, kteří hráli na špici krajských soutěží. Mladší dorostenci se v konkurenci krajských měst dokonce stali přeborníky krajského přeboru a dnes tvoří družstvo mužů,“ říká otevřeně Miroslav Koch.

Nadšení a zápal do založení klubu měla dodat podpora všech rodičů. „Dobrovolně se rozhodli bojovat proti bezpráví. Jak jinak nazvat to, že jsou lidé, kteří se zasloužili o znovuzrození mládeže v Těrlicku, vyhozeni za to, že mají názor na neprůhlednost financování a směřování klubu,“ pokračuje Koch.

25. kolo okresního přeboru mezi FK Těrlicko 2022 a SK Slavoj Petřvald. 3. června 2023 v Těrlicku.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

ROK BEZ FOTBALU

Ačkoli se hráči rozhodli pod novou značkou pokračovat v rodném městě, rok nemohli hrát. Museli si na chvíli najít útočiště v klubech v okolí, často ve vyšších soutěžích. „Chci zdůraznit, že se nejednalo jen o mužskou kategorii, která jde s námi ve většině případů od přípravky, ale hlavně o děti,“ líčí rázně předseda s tím, že klub nesměl využívat hřiště v Těrlicku, zavděk tak vzal zázemím v Loukách. „Velmi jim děkujeme, stejně jako lidem z MFK Karviná, z města Karviné a Havířova, či z fotbalového klubu Lučina,“ vrací se do nedávné minulosti Miroslav Koch.

Po více než dvou letech dal lidem z Těrlicka 2022 za pravdu vrchní soud v Olomouci, jehož rozhodnutím došlo k návratu klubu a hráčů do města. „To byla výborná zpráva i pro naše věrné fanoušky. Na vypjaté zápasy nás přišlo podpořit zhruba čtyři stovky fandů. Historicky poprvé jsme měli vyprodáno,“ vyzdvihuje Koch. „Lidé dobře vědí, co se v obci děje, a tím nám přišli vyjádřit podporu,“ myslí si.

Aktuálně se klub těší podpoře obce, není tak závislý jen na příspěvcích od sponzorů, nebo svých členů, jichž má kolem dvou stovek. Pyšní se kategoriemi od mužů, přes dorost, po starší i mladší žáky. Od nové sezony bude mít i přípravku a školičku. „Tak aby byla zachována kontinuální sportovní příprava dětí a mládeže ve všech věkových kategoriích,“ prozrazuje svou představu Koch, přičemž cílem je postup všech kategorii do krajských soutěží.

Za první velké vítězství považuje postup mužů do I.B třídy. „Je to první krok. Po ročním fungování nově založeného klubu je to pro nás obrovské zadostiučinění a není to jen úspěch sportovní, ale hlavně morální. Teď je prioritou mládež,“ vysvětluje.

Je tady ale ještě jedna ambice, o poznání větší, než pár posunů jednotlivých kategorií do vyšších soutěží. „Ohledně sportovních cílů jsme zatím zdrženliví a uvidíme, jak se nám bude dařit v kraji. Naším přáním je předvádět atraktivní fotbal ve vrchních patrech tabulky. Nicméně jasnou vizi mám v tom, že bych chtěl spojit těrlický fotbal zase v jeden celek, rozšířit členskou základnu a navýšit počet aktivních hráčů – hlavně dětí – na čísla před rozdělením klubů. A umožnit zase všem zájemcům sportovat v Těrlicku,“ uzavírá Miroslav Koch.