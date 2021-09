SKUPINA C - 7. kolo: Inter. Petrovice - Raškovice 2:7 (50. Czyž, 61. Horák - 4. Preči, 17. Preči, 27. Žáček, 36. Papaj, 57. Žáček, 62. Papaj, 65. Preči), Oldřichovice - Hnojník 1:1 (90+3. Cienciala - 37. Lachowicz), Staříč - Mosty 7:1 (3. Kaulinec, 10. Trčka, 47. Petržela, 51. Musálek, 60. Kaulinec, 75. Kaulinec, 83. Quitt - 85. Kufa), Věřňovice - Vendryně 2:1 (74. Wojtas, 90. Lubojacki - 77. Klus), Baška - Lok. Petrovice B 8:1 (21. Dobiáš, 47. Dobiáš, 53. Třeštík, 61. Dobiáš, 67. Dobiáš, 73. Třeštík, 80. Dobiáš, 86. Kocúr - 6. Šuster), Sedliště - Nýdek 3:3 (5. Hammer, 66. z pen. Slíva, 68. Kovács - 10. Příborský, 48. Spratek, 85. vl. Pohludka), Horní Suchá - Petřvald 1:0 (70. z pen. Janovský).

SKUPINA A - 7. kolo: Slavia Opava - Krnov B 1:2 (12. Hoblík - 22. Kolbasa, 88. Carbol), Město Albrechtice - Žimrovice 1:0 (60. z pen. Pospěch), SO Bruntál B - Hlavnice 1:2 (41. Knapp - 8. Kirschner, 17. Liška), Velké Hoštice - Slavkov 0:1 (79. Urban), Chomýž - Budišov n. B. 0:6 (15. Čonka, 40. Čonka, 49. Levák, 61. Kuric, 75. Modelský, 80. Kostera), Velké Heraltice - Krásné Loučky 2:0 (12. Piatkevič, 26. Piatkevič), Jindřichov - Vítkov 0:6 (9. Pavlíček, 13. Dohnálek, 34. Moravec, 48. Číp, 61. Moravec, 71. z pen. Moravec).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.