Skupina C - 9. kolo: Oldřichovice - Raškovice 1:2 (41. Niemiec - 15. Vojkovský, 31. Preči), Staříč - Inter. Petrovice 1:3 (28. Míček - 1. Brzóska, 3. Kačinský, 45. Dvořák), Věřňovice - Hnojník 7:0 (30. Vlček, 33. Kubiš, 38. Čerešňa, 40. Čerešňa, 75. Lubojacki, 78. Chalkidis, 82. Čopík), Baška - Mosty 3:1 (19. Třeštík, 29. Kocúr, 58. Kocúr - 31. Sikora), Sedliště - Vendryně 1:4 (25. Kovács - 7. Klus, 52. Szymczyk, 53. Szarzec, 79. Kiedroň), Horní Suchá - Lok. Petrovice B 5:1 (21. Nový, 26. Janovský, 30. Nový, 39. Ryt, 90. Kubjat - 69. Giňa), Petřvald u K.- Nýdek 4:0 (19. Mikulec, 39. Matějek, 65. Novotný, 75. Budina).

Skupina A - 9. kolo: Město Albrechtice - Krnov B 3:1 (22. Šupák, 24. Pospěch, 25. Klepáček - 1. Mlčoušek), SO Bruntál B - Slavia Opava 0:2 (47. Boháč, 54. Boháč), Velké Hoštice - Žimrovice 1:3 (18. Jaroš - 9. Černý, 15. Černý, 44. Hertel), Chomýž - Hlavnice 4:3 (2. vl. Kirschner, 5. Dudík, 19. Dudík, 30. Korčián - 42. Liška, 77. z pen. Kirschner, 88. z pen. Pasterňák), Velké Heraltice - Slavkov 2:2 (23. Piatkevič, 48. Válek - 68. Schneider, 85. Schneider), Jindřichov - Budišov n. B. 4:0 (16. Boháček, 74. Souček, 84. Starý, 89. Zábranský), Vítkov - Krásné Loučky 1:1 (31. Dohnálek - 17. Mitura).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.