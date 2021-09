Skupina C - 6. kolo: Raškovice - Horní Suchá 1:2 (34. z pen. Papaj - 17. Nový, 66. z pen. Wojtyna), Petřvald u K. - Sedliště 3:0 (55. Kostka, 61. Kostka, 79. Lachman), Nýdek - Baška 4:2 (10. Cienciala, 22. Mendrok, 55. Szotkowski, 63. Příborský - 9. Lys, 14. Horňák), Lok. Petrovice B - Věřňovice 0:2 (67. Čerešňa, 71. Čerešňa), Vendryně - Staříč 3:0 (38. Klus, 63. Pliska, 89. Sikora), Mosty - Oldřichovice 0:7 (5. Michálek, 18. Cienciala, 30. Cienciala, 41. Cienciala, 60. Zoubek, 83. Walek, 89. Fryda), Hnojník - Inter. Petrovice 1:5 (68. Bolek - 28. Chmelař, 39. Horák, 41. Czyž, 54. Czyž, 76. Chmelař).

Skupina A - 6. kolo: Krnov B - Jindřichov 4:1 (10. Carbol, 23. Rolný, 41. Rys, 52. Mlčoušek - 8. Boháček), Vítkov - Velké Heraltice 1:0 (10. Moravec), Krásné Loučky - Chomýž 4:1 (25. Juchelka, 47. Juchelka, 55. Juchelka, 62. Mrukvia - 20. Žitník), Budišov n. B. - Velké Hoštice 3:2 (39. Čonka, 65. Kuric, 68. Kuric - 2. Pavelek, 16. Pavelek), Slavkov - SO Bruntál B 5:1 (26. Rohovský, 27. Rohovský, 44. Schneider, 52. Schneider, 59. Král - 85. Kopec), Hlavnice - Město Albrechtice 4:7 (31. Gloga, 35. Klein, 80. Liška, 88. Liška - 3. Pospěch, 45. z pen. Pospěch, 56. Pospěch, 61. Šupák, 72. Klepáček, 74. Peterka, 87. Tarabík), Žimrovice - Slavia Opava 2:1 (47. Hopp, 83. Hertel - 41. Žižka).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.