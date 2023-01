Zaostřeno na fotbal: kdo dal v kraji 16 gólů a vychytal devět nul? Podívejte se

„Kromě Petřvaldu jsou to soupeři z nižších soutěží, ale v přípravě jde hlavně o to, aby se kluci rozehráli, dostali se do rytmu a trenéři si mohli vyzkoušet nové hráče i věci,“ vysvětlil Bronislav Schimke, manažer Slavie Orlová. O mezinárodní punc turnaje se postaral polský Hažlach. „Klub sídlí kousek za hranicemi, má ambiciózní družstvo a chce postoupit. Bude to oživení,“ konstatoval Bronislav Schimke.

Zaostřeno na fotbal: Kde jsou v I.A třídě nejlepší střelci, gólmani i zlí muži?

Fotbalisté domácí Slavie Orlová, která přezimuje na 8. místě tabulky krajského přeboru, se na jaro připravují už druhý týden. „Jedeme od 10. ledna. Pomalu se nám začínají vracet hráči, Zach po operaci kolena, Derik z Ameriky a Nowinski z vojenské mise v Mali. Na zkoušku z Rychvaldu máme útočníka Dominika Dzidu, který u nás kdysi hrával, a také kluky z našeho dorostu,“ prozradil manažer Slavie s tím, že za týden čeká tým trenéra Romana Diviny soustředění v Lomné.

Zaostřeno na fotbal: Kde chodí v I.B třídě diváci, kdo pořád zlobí? Podívejte se

Domácí turnaj O pohár startostky Orlové zahájí v sobotu 21. ledna od 9 hodin souboj domácích s Dětmarovicemi, od 11 hodin se utkají Darkovičky s Baníkem Orlová a od 13 hodin Hažlach se Slavojem Rychvald.