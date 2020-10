„Lepší jsme rozhodně nebyli. Ale obrací se k nám štěstíčko, které jsme neměli v první třetině podzimu. Jdeme tomu naproti, byť dneska to byla opravdu haluz,“ usmíval se po vyhraném mači trenér Datyní Pavel Cirkl.

Díky celonočnímu dešti se i rozhodčí dlouho radili, jestli na hřiště obě jedenáctky vůbec pošlou. „Domácí vedení chtělo hrát, místní správce ne. Po závěrečném hvizdu asi museli být všichni naštvaní,“ dodal Cirkl.

Na podmáčeném terénu nešlo moc kombinovat, i když se o to Havířované snažili. „Byl to fakt boj. V první půli neměli domácí nic, a my jednu šanci, kdy Kanovský před brankou těsně nedosáhl na míč,“ přibližoval Cirkl.

V podobném duchu se nesl i obrázek druhého dějství. „Terén byl opravdu abnormálně těžký, hráči se bořili po kotníky do bahna. Vyběhl jsem na hřiště na posledních dvacet minut a měl jsem toho dost. Klobouk dolů před hráči, kteří na tom vydrželi déle,“ uznal kouč Datyní.

Svému týmu ale nejspíš přinesl štěstí, protože nakonec vyhrál. „Ale přálo nám vyloženě štěstíčko. Kobeřice měly ve druhé půli dvě jasné tutovky, při kterých nás podržel brankář Mrozek. My pak skórovali z poslední akce utkání. Po odvrácené standardce chtěl střílet Greger, jenže se majdnul a balon nějak proskákal mezi nohama k Rozsívalovi na zadní tyči. Ten dal gól. Prostě haluz,“ popisoval Cirkl tříbodovou rozhodující akci.

„Je fajn, že jsme vyhráli, protože to bylo proti týmu, který je v tabulce kolem nás. V sobotu to musíme potvrdit a měli bychom mít snad konečně klid,“ přál by si Cirkl tři body i proti dalšímu týmu, který s Datyněmi sousedí v tabulce - Oldřišovu.

Sokol Kobeřice – TJ Dolní Datyně 0:1 (0:0)

Branka: 90+3. K. Rozsíval. Rozhodčí: Čuba – Petroš, Vojkovský. ŽK: 1:2. Diváci: 48.

D. Datyně: Mrozek – Greger, Wojnarovský, Pištěk, Kanovský – Kodenko, D. Cileček – K. Rozsíval, Masopust (52. Gistinger), Polášek (72. Cirkl) – Marek. Trenér: Cirkl.