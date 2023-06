Petřvald slaví! HEPO vyhrálo přímý souboj ve Veřňovicích a míří do I.A třídy

Roli sehrála vyrovnanost soutěže, kdy každý ztrácel s každým. „Když to můžu shrnout takhle po sezoně, je pravda, že výsledky ostatních nám hrály do karet. Ještě po třetím čtvrtém jarním kole byla naše ztráta markantní. Zdála se nedosažitelná. Překvapivými výsledky, kdy favorité ztráceli, jsme se ale dotáhli a dveře k postupu se nám pomaličku otevíraly,“ přiznává Radomír Dian.

V klubu se o postupu moc nemluvilo, jen s tím, že kdyby vyšel, bránit se mu vedení nebude. „A čím víc se to blížilo, zdálo se to být reálnější a reálnější, tak se o to víc za tím šlo,“ popisuje kouč.

Karvinští mladíci si oslavy nepokazili, za divizí udělali vítěznou tečku v derby

Zásadní byly vysoké výhry právě nad Oldřichovicemi (5:1), nebo na hřišti rovněž ambiciózních Sedlišť (5:0). Vše pak vyvrcholilo minulou neděli. „Hlavní zásluhu mají hráči. Můžete jim říct, co na soupeře platí, nebo kudy se chceme prosadit, jak chceme hrát, ale na hřišti jsou jen oni a je to jen na nich,“ vyzdvihuje. „Nicméně v závěru sezony už tím žil v klubu každý. Od funkcionářů po pořadatele,“ přibližuje Radomír Dian.

Do Věřňovic přicestoval tým bez některých zraněných opor, ale s jasným cílem. „Věděli jsme, že to nebude o krásném fotbalu,“ říká Dian s tím, že vítězné taktice bylo podřízeno vše. „I od finále Ligy mistrů čekal každý více. A tohle bylo naše velké finále,“ dodává trenér, který se těší na velkolepou sobotní oslavu 90. výročí klubu.

Mužstvo TJ HEPO Petřvald.Zdroj: TJ HEPO Petřvald

Orlová se čtyřmi mladíky si doma troufla na Háj, rozhodl Renta. Podívejte se

Už od rána bude na hřišti v Petřvaldu probíhat celodenní program. Na hlavní bonbonek dojde ve 14 hodin, kdy se střetnou týmy fotbalových a hokejových osobností vedené bývalými reprezentanty a vítězi slavné Ligy mistrů Milanem Barošem (Bolf, Szturc, Mičola, Lengyel, Daněk, Faksa, Fleišman, Kuzmanovič, Žídek, Lischka, Olesz, Kotala, Zavadil, Gewiese, Šašinka, Ciupa) a Markem Jankulovským (Polák, Staš, Laštůvka, Holzer, Látal, Smetana, Kučera, Matěj a Šimon Stránští, Hartmann, Puškáč, Zdráhal, Heinz, Frydrych, Baránek, Šedivý).

Týmy povedou legendární hokejový trenér Vladimír Vůjtek starší a jeho syn. Výtěžek poločasové aukce dresů a dalších věcí půjde na dobrou věc.

Hořká tečka. Bodová série Havířova u soupeřů skončila v Krnově. Proč?

Chybět nebudou ani čerství šampioni skupiny C krajské soutěže I.B třídy. „V neděli to bylo střídmější, protože samozřejmě druhý den se muselo do práce, ale v sobotu to vypukne naplno. Budeme tam mít svůj stan, takže budeme součástí oslav a užijeme si to,“ líčí Radomír Dian. „Je pravda, že to do sebe celkově zapadlo. Oslavy, postup… Prostě ideální,“ pochvaluje si.

S postupem se však pojí také starosti okolo posílení mužstva. Toho si jsou vědomí i v Petřvaldě. „I sami hráči cítí, že je to potřeba. S vyšší soutěží musí přijít větší kvalita. Nebavím se tedy o doplnění kádru, někom, kdo by byl na lavičku, ale o hráčích do základní sestavy. Ale to je přirozený vývoj, kdy je nutná konkurence a každý se o své místo na hřišti musí rvát. Může nám to jen pomoci,“ uzavírá Radomír Dian.