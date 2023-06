/FOTOGALERIE/ V Česku už to dobře zná. A je spokojený. Nigerijský fotbalista John…

Naopak remíza, či výhra Petřvaldu by poslala postup právě do jeho rukou. A tak se i stalo. Stačil k tomu jediný gól, aby HEPO mohlo po závěrečném hvizdu slavit.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.B třída

„Přijeli jsme tady s tím, že chceme splnit cíl – postup. Proto jsme věděli, že to nebude o krásném fotbalu,“ byl si vědom trenér Petřvaldu Radomír Dian. „Vše jsme cíli podřídili, zvlášť když jsme neměli k dispozici některé klíčové hráče, protože se nám nevyhnula zranění. Strategii jsme tomu přizpůsobili, a vyšlo to,“ byl rád kouč. „I od finále Ligy mistrů čekal každý více. A tohle bylo naše velké finále,“ dodal s úsměvem Radomír Dian.

Na věřňovické straně panovalo pochopitelně zklamání. Už poněkolikáté končí těsně pod vrcholem. „Byli jsme blízko, vše jsme měli ve vlastních rukou, ale bohužel. Nevyšlo to,“ hlesl jen trenér Sokolu Martin Kubiš. „Měli jsme obrovský tlak, ve druhém poločase kluci podali výborný výkon, ale chyběl tomu gól. Když ho nedáte, těžko můžete vyhrát,“ dodal šéf lavičky Věřňovic.

Oslavit postup může Petřvald v sobotu, kdy na jeho hřišti budou i příležitosti devadesátého výročí založení klubu probíhat také zápas mezi týmy Milana Baroše a Marka Jankulovského. „Budeme tam mít svůj stan, takže budeme součástí oslav a užijeme si to. Zapadlo to do sebe, jak mělo,“ uzavřel Radomír Dian.

Slavíci fotbalisté TJ HEPO Petřvald po výhře ve Věřňovicích.Zdroj: TJ HEPO Petřvald

Sokol Věřňovice – HEPO Petřvald 0:1 (0:1)

Branky: 22. Sobek. Rozhodčí: Kovařík – Sklář, Godfryd. ŽK: Koník, Lobodinský – Janča, Sklepek, Marek. Diváci: 328.

Věřňovice: Vykydal – Pisarčík (59. Matěj Kubiš), Swaczyna, Vlček, Koník (77. Makovec), Wojtas, Lubojacki, Mikšovič, Lobodinský, Ganobčík, Jakub Kubiš. Trenér: Martin Kubiš.

Petřvald: Janča – Sklepek (90+4. Schack), Marek, Sztymon, Bílý, Budina, Knor, Goldbricht, Sobek (90+5. Matějek), Novotný (46. Podhorný), Cudrák. Trenér: Dian.