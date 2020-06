Vedle napravené reputace si bohumínský celek vysloužili i odměnu v podobě dvou sudů piva. „To je přidaná hodnota, motivací byl loňský výsledek. Nikdo neumí prohrávat, zvlášť já a mrzelo mě to. Bylo důležité, aby hokejisté neporazili fotbalisty ve fotbale i podruhé,“ oddechl si domácí kouč Daniel Mucek.

Ačkoli zápas nemohl být kvůli koronaviru pojat jako před rokem a šlo o klasický „přátelák“, na záblatském hřišti se znovu představila řada osobností. „Někteří tady s kluky jednou v týdnu trénujeme, takže jsme rádi, že se to uskutečnilo, byť jsme nemohli nikomu pomoci,“ uvedl Ondrej Šedivý, tvůrce týmu hokejistů, jehož dalšími členy byli znovu Radek Faksa, Rostislav Olesz, Roman Szturc, Daniel Dolejš, Ondřej Roman či bratři Šimon a Matěj Stránští. Výčet navíc posílili hokejový reprezentant Lukáš Klok či bývalý ligový fotbalista Martin Opic.

Soupeři vzali souboj prestižně a hráli naplno. „V prvním poločase byli hokejisté výrazně lepší, byli organizovaní, hráli do těla a nedávali nám prostor, navíc my byli bez pohybu,“ zdůvodnil Mucek, proč byl po 45 minutách a brankách Romana s Šedivým stav z pohledu jeho týmu 0:2.

Ve druhé půli ale došlo k obratu, prosadili se Šindler, Hájek, Pilch a Bratovanov. „Tyto zápasy jsou pro nás skvělé, užíváme si to, ale jak se klasicky říká, vina je na straně rozhodčích,“ zavtipkoval Rostislav Olesz. „Účel utkání splnilo, kluci se zpotili, ale radost nemáme, protože jsme prohráli dvě bečky piva. Po dobrém prvním poločase nás domácí už pak k ničemu nepustili,“ dodal s úsměvem při vědomí, že se hned po utkání začalo mluvit o další odvetě.

„Asi bychom ale měli změnit model,“ podotkl Olesz. „Nepadalo mnoho branek, což se mi moc nelíbí, takže bych uvítal více penalt i přímých kopů a hru bez skluzů,“ usmál se znovu hokejista působící v Olomouci. „Ale hlavně to musí bavit hráče i diváky, což věřím, že se stalo,“ doplnil Olesz.

„Nějaká další výzva asi přijde. Myslím si, že tyto zápasy mají úroveň, lákají diváky, takže proč to nezopakovat? Klidně zase i s charitativním podtextem,“ zůstal nápadu nakloněn Daniel Mucek. A co třeba odveta na ledě? „Já jsem pro, ale radši v té době budu v práci,“ zasmál se na závěr trenér Záblatí.

Szturc: Je na čem stavět

Zdroj: DeníkMěl prsty v obou brankách svého týmu, ale nestačilo to. Hokejový útočník Roman Szturc však výsledek bral s nadhledem. „Navíc když to budeme hodnotit jako dvojzápas v Lize mistrů, tak jsme vlastně vyhráli a postoupili my,“ zasmál se hokejista.

Jaký máte pocit?

Dobrý. Jak asi víte, chodíme do Záblatí trénovat v podstatě každé úterý a po loňské jasné výhře jsme věděli, že to tady kluci berou hodně prestižně a nebude to nic jednoduchého. Nikdy ale nechcete prohrát, výsledek nás štve, i když ve druhé půli jsme byli slabší. Fotbalovost Slovanu se projevila.

Jakou roli hrála motivace v podobě piva?

Samozřejmě jsme věděli, že kdo prohraje, zaplatí symbolicky dvě bečky, hlavní je to, že jako sportovci chcete vyhrát. Nemám rád, že se jde hrát a je to bez zájmu a zaujetí. Prestiž tady byla, o to větší škoda situace ve světě, protože to mohla být ještě výraznější akce. Do budoucna je ale něco rozjednaného.

Prozradíte co?

Mohlo by to být něco ve stylu loňského Zápasu pro Marušku, abychom se my a lidi pobavili a k tomu jsme i pomohli. To je hlavní. Myslím si, že je na čem stavět, něco jsme nakousli s určitými lidmi, tak uvidíme. Určitě bychom se tomu nebránili. Letos jsme to ještě nechtěli dělat narychlo, takže v zimě na to sedneme a něco vytvoříme.