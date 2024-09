Já myslím, že rozhodlo prvních patnáct minut, kdy jsme do utkání vstoupili lehkovážně a prospali jsme úvod. Dostali jsme dvě velice laciné branky. Potom jsme hru vyrovnali, měli tři stoprocentní šance v prvním poločase, ze kterých aspoň jedna měla skončit gólem. Bohužel, nebylo nám dáno. Ve druhém poločase už domácí neměli nic kromě pár brejků, ale my byli lepší a zase dvě tři jasné gólovky. Holt jsme nedali.

Asi ano. Samozřejmě na tom pracujeme, ale zatím se to nedaří úplně podle představ. V minulém kole jsme doma vyhráli 4:0, ale šancí bylo daleko víc. Věřím, že kdybychom v Petrovicích aspoň jednu branku vstřelili, soupeři bychom to hodně zkomplikovali. Ve druhém poločase bylo vidět, že jim docházejí síly, ale když se neprosadíte, tak jsme nemohli počítat ani s bodem.

Měli jste i množství standardních situací, ale nebezpeční jste z nich příliš nebyli…

Stoprocentně s vámi souhlasím. Měla by to být naše doména, protože máme na to typy hráčů. V tréninku z toho góly padají, jenže tentokrát, i kdybychom asi hráli do půlnoci, tak branku bychom nedali.

close info Zdroj: Deník/David Hekele zoom_in Fotbalisté Lokomotivy Petrovice (v bílém) v derby proti Horní Suché.

Po čtyřech kolech pět bodů. Jaká je spokojenost se startem do sezony?

Před Petrovicemi byla spokojenost sedmdesát na třicet, protože jsme měli těžké soupeře a byli jsme bez porážky. Po tomto zápase je to složité, protože ze čtyř utkání mít pět bodů je za mě málo.

S jakými ambicemi jste šli do sezony?

Máme hodně mladý kádr, určitě nejmladší v soutěži, a s těmi kluky je třeba pracovat, protože jsou šikovní. Na tu soutěž určitě mají, ale potřebují se vyhrát v mužích, dostat prostor. Oni naši hru zvedli, oživili, proto jsme do sezony vstupovali s tím, že chceme hrát v horní polovině tabulky a nemít žádné starosti se záchranou jako loni. V kabině ale máme cíl, o kterém jsme si v kabině řekli, že ho nebudeme nikde vyhlašovat. Jdeme krůček po krůčku a já doufám, že se nám to splní.

Do jaké míry je třeba vaši motivaci i okresní pohár, který jste dvakrát po sobě vyhráli, ale v kraji už jste neprorazili?

Není to žádný náš cíl, ale samozřejmě ta dvě finále v řadě byla krásným zážitkem. Hlavně hrát na hlavním stadionu v Karviné. Máme celkem široký kádr, že v Petrovicích museli tři zůstat mimo dres, takže opět chceme do finále a dát prostor i klukům, kteří tolik v mistrovských zápasech nehrají.

Co posílení kádru ve smyslu zkušeností? Koukáte tímto směrem?

Samozřejmě ano, ale na druhé straně my hráče neplatíme a platit nebudeme. Touto cestou jít nechceme. Máme své hráče, mladé odchovance, takže to chceme stavět na nich, ale určitě, kdyby se objevila zkušená posila, my ji rádi přivítáme. Potíž je, že takový hráč chce peníze. To my nechceme.

Váš kádr je kompletně z vlastních odchovanců?

Z devadesáti, možná devadesáti pěti procent, ano. Je tu jen zkušený Vojtek, který přišel před půl rokem. Jinak to jsou všechno naši kluci, kteří vylezli buď z dorostu, nebo už dlouhodobě působí v Horní Suché.

Vážíte si v klubu, že zvládáte hrát I.A třídu bez koupených posil, ale z vlastních zdrojů?

Přesně tak. Tohle mě na tom angažmá v Horní Suché lákalo, protože jsem tady rok a kvůli tohi jsem tady šel. Dřív jsem sledoval dorostenecké zápasy, náš dorost vloni vyhrál krajský přebor, postoupil do divize a viděl jsem tu neskutečnou kvalitu a potenciál. To mě lákalo, že bych s takovými kluky pracoval. Myslím si, že obě strany – my i kluci – jsme spokojeni. I když to teď střelecky nevyšlo, je vidět to, jakým způsobem chceme hrát a dokážeme hrát s každým vyrovnaně. Minimálně vyrovnaně. Spíše jsme kolikrát dokonce lepší.

A máte v kádru hráče, kdo má na vyšší soutěž a o koho je zájem?

Jmenovat nebudu, protože nechci o ně přijít. Jsou tady ale minimálně čtyři, kteří prokazují na tuto soutěž obrovskou kvalitu. Pokud jde o zájem, je to spíše v rámci oťukávání, ale myslím si, že právě proto tady máme tolik svých kluků, jelikož zde máme neskutečnou partu. Věřím, že i kdyby přišla nabídka, a třeba finančně zajímavá, tak ti kluci mají charakter, srdíčko, a zůstanou u nás.