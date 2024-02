Hlavní náplní je zatím fyzička. „Kluky to sice moc nebaví, ale bez běhání to nejde a oni ví, že z toho pak žijí celý rok. Nejvíc si kondici odmakají na soustředění, pak už půjdeme na herní věci,“ přiblížil nejbližší program Horní Suché.

S dosavadním průběhem přípravy je zatím spokojený. „Kluci jsou mladí a šikovní, chtějí s tím něco udělat a za to jsem rád, ale chce to čas. Pokud zůstanou dva tři roky po kupě a budou nadále pracovat stejně, tak se to projeví,“ konstatoval kouč s tím, že na tréninku se v průměru schází osmnáct hráčů.

„Vypadli nám tam hned tři klíčoví hráči, kteří patřili do základní sestavy, ale na to se vymlouvat nebudeme. Zbytečně jsme si poztráceli body s týmy pod námi v Jablunkově a Petřvaldě. To byly pro nás klíčové zápasy, v obou jsme vedli a kdybychom je zvládli, máme osmnáct bodů. Ale myslím, že pořád je to hratelné,“ poznamenal Ondrej Hančin.

„Soupeř přijel v malém počtu, na střídání měl jen jednoho hráče. Utkání nemělo moc kvalitu, ale každopádně jsme zahráli slušně,“ hodnotil trenér Horní Suché Ondrej Hančin sobotní duel. „Doufám ale, že klukům to dodá sebevědomí a chuť do další práce,“ usmál se kouč.

„Vůbec jsme do něho nešáhli. Máme nějaké kluky na zkoušku, ale uvidíme, jestli se nám budou líbit a jak se domluvíme. Hlavně se nám ale uzdravili marodi a začíná se to trochu krystalizovat,“ podělil se o dobrou zprávu. „Pokud nám vydrží zdraví a budeme takhle pokračovat dál, tak si myslím, že můžeme jít pouze nahoru,“ připomenul, že hlavním úkolem je záchrana v I.A třídě.

Posilou by se mohl stát Michal Vojtek ze Šilheřovic, autor dvou gólů v přípravném utkání. „Je to šestatřicetiletý střední záložník, který se přestěhoval do Havířova a trénuje s námi. Měl jsem ho i v Brušperku, takže vím, co od něj můžu očekávat. Určitě by to pro nás byla podpora, ale zatím ještě uvažuje o Rakousku,“ rád by kouč zacelil díru po kapitánovi a opoře týmu Janovském, který v létě ukončil kariéru.

„Kluci mají obrovský potenciál, ale jsou mladí, a pokud to někdo nebude řídit přímo z hřiště, dá tomu myšlenku a uklidní je, tak bez toho to nepůjde,“ objasnil Ondrej Hančin, proč se snaží tým posílit zkušeným fotbalistou. „Zkoušíme ještě jednoho mladého útočníka a další dva hráči by měli přijít na zkoušku. Tak uvidíme, co se povede,“ dodal kouč Horní Suché.

Přípravný zápas:

SK Horní Suchá – LKS Kónczyce Wielke 7:0

Branky: Vojtek 2, Witosz, Pastušek, Urbaník, Lukáš, Jurčák.

Horní Suchá: Lincer - Ševčík, Urbaník, Krajčo, Rychtařík - Stuchlík, Štromp, Vojtek, Pastušek - Witosz, Lindovský. Střídali: Sobek, Lukáš, Kux, Jurčák, Kvapil, Štengl. Trenér: Ondrej Hančin ml.