„Nepovedlo se nám získat zkušenou posilu za Janovského, to byla naše největší ztráta. Bohužel nás navíc postihla zranění, dávali jsme dohromady sestavu, proto asi výsledky nebyly ideální,“ vysvětlil kouč s tím, že v každém zápase postrádal pět až osm hráčů. „Na tuhle soutěž je to moc,“ konstatoval Ondrej Hančin.

Nemohl sedět na lavičce, k výhře kapitán Mančař dovedl Stonavu i jako trenér

Nový ročník I.A třídy odstartovali fotbalisté Horní Suché domácí prohrou s Baníkem Albrechtice (1:3). O týden později se radovali z prvního vítězství na hřišti Lučiny (3:1), po ní následovala šňůra pěti porážek za sebou. Ukončili ji až v 9. kole, když v sobotním derby porazili doma Lokomotivu Petrovice 3:0. „Minulý pátek nás bylo na tréninku dvacet, na posledním utkání jsme už byli skoro komplet a konečně zvládli bodovat,“radoval se kouč ze druhého vítězství v sezoně.

Ještě před ním Horní Suchá ve 3. kole Poháru OFS ve středu doma porazila Záblatí 1:0 a v jarním semifinále narazí na Slavii Orlová (krajský přebor). „Tam jsme byli také bez střídajících hráčů jen v jedenácti, ale se štěstím jsme to zvládli. Kluci to odbojovali a odedřeli. Věřím, že nás to nastartovalo a v sobotu jsme to potvrdili,“ vrátil se Ondrej Hančin k poslednímu duelu za tři body. „Kluci potřebovali nalít trošičku sebevědomí jako sůl,“ přiznal kouč.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku – okresní přebor Karviné

Vítězství v I.A třídě se podle něj vůbec nerodilo lehce. „První poločas jsme hráli bojácně, přece jenom na klucích tak deka je. Přežili jsme dvě nebezpečné situace soupeře a druhý poločas už byl jasně v naší režii. Po prvním gólu to z kluků spadlo a pak už jsme hráli tak, jak bychom chtěli hrát. Zaslouženě jsme vyhráli, mohlo to být i vyšším rozdílem, dali jsme ještě tyčku a břevno,“ popsal další šance svého týmu v derby s Lokomotivou Petrovice.

„Máme strašně mladý mančaft, všichni hráči mají 18 až 21 let. Chci po nich třeba některé jiné věci než minulý trenér, takže si kluci zvykají a pomalu si to sedá. V zimě budeme mít čas, abychom na tom zapracovali. Pokud se nám už budou vyhýbat zranění, půjdeme tabulkou nahoru,“ je přesvědčený Ondrej Hančin.

Tým by během přestávky rád posílil. „Doufám, že v zimě se nám podaří přivést aspoň dva zkušené hráče, tím pádem mladí kluci půjdou nahoru, protože potenciál tam je obrovský. Kdyby se nám vyhla zranění čtyř klíčových hráčů, tak si myslím, že bychom teď měli o pár bodů určitě víc,“ dodal trenér Horní Suché, která o ně v sobotu 7. října bude bojovat na hřišti čtvrtých Dobratic.

Tvrdý náraz. Orlová poznala sílu Petřvaldu, hattrickem ji zničil Kovařík

I.A třída, skupina B – 9. kolo:

SK Horní Suchá – Lokomotiva Petrovice 3:0 (0:0)

Branky: 50. Pastušek, 54. Poruba, 86. Witosz. Rozhodčí: Kubáček – Leško, Klimek. ŽK: Rychtařík, Lukáš – Hoffmann, Šlampiak, Ostáš, Chwastek, Gábor. Diváci: 120.

Horní Suchá: J. Štromp – P. Štromp, Štengl (15. Rychtařík), Krajčo, Dabrowsk - Ševřík, Witosz, Pastušek (82. Ryt), Stuchlík (82. Kijonka) - Jurčák (67. Galík), Poruba (67. Lukáš). Trenér: Ondrej Hančin ml.

Petrovice: Pacanovský – Gatnar, Volný (67. Chwastek), Kociolek (75. Gábor), Sikora, Giňa (24. Urban), Šlampiak, Kučera (75. Slepčík), Hoffmann, Ostáš, Wróbel. Trenér: Dušan Kohút.