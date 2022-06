„Myslím si, že je to zasloužené. Sezona byla obrovsky dlouhá, ale za to, co kluci předvedli a dokázali, mohou být na sebe právem hrdí. Když se ohlédnu zpátky, tak za rok jsme dostali jen deset gólů, dvacet zápasů vyhráli, třikrát remizovali, a to je něco neuvěřitelného,“ hodnotil úspěšné tažení I.B třídou Zdeněk Menoušek, jeden z trenérské dvojice Horní Suché.