Ambiciozní Věřňovice po sedmi zápasech zakolísaly, když prohrály s Raškovicemi 0:3 a naposledy remizovaly v Oldřichovicích. Sedm zápasů to přitom byla krasojízda. Pak ale přišel šok.

„S Raškovicemi to byl poločasový výbuch. Soupeř na nás vletěl, dva góly jsme si dali sami. Raškovice to pak zatáhly a už jsme se k nim nedostali,“ litoval Martin Kubiš první porážky v soutěži. Jinak může být s dosavadním průběhem sezony v I.B třídě spokojen.

„Sedm výher je dobrých, před sezonou bychom to brali. Nejlepší zápas jsme měli asi proti Záblatí. Výhra v závěru nad kvalitním soupeřem v krásné divácké kulise,“ vybavil si obrat na 3:2. „Teď nám nastane série pravdy. Těšíme se hlavně na Řepiště, které hrají parádní fotbal. To nám vyhovuje než nějaké nákopy a beton,“ říká Kubiš.

Záblatí se drží nahoře

I ve třetí sezoně od návratu do krajské soutěže se fotbalisté Slovanu Záblatí drží v nejvyšších patrech tabulky. Mužstvo trenérů Daniela Mucka a Lukáše Pluty v osmi zápasech sedmkrát vyhrálo a ztratilo pouze po nešťastném závěru v derby ve Věřňovicích (2:3).

V případě úspěšné dohrávky proti lídrovi z Řepišť by dokonce Slovan šel do čela. „Myslím, že dosavadní průběh ročníku můžeme hodnotit pozitivně. Tolik bodů po osmi utkáních bychom před jeho začátkem určitě brali, navíc jsme solidně zvládli i těžký los. I proto nás mrzí, že teď došlo k přerušení sezony,“ řekl předseda klubu Dušan Socha.

Petřvald má za sebou vršek

Zatím tři výhry svítí na kontě petřvaldských fotbalistů. „Trochu jsme doplatili na los. Kromě Záblatí, které nás čeká v posledním kole podzimu, jsme měli všechny týmy z vrchu tabulky,“ připomíná předseda TJ Petřvald Pavel Gorovič.

HePo vstoupilo do soutěže skvělým obratem proti Interu Petrovice, kdy se hattrickem blýskl předsedův syn Michal. Pak se ale přestalo dařit. „Věříme ale, že se to teď proti papírově slabším týmům otočí. V Petřvaldu jako vždy sázíme spíš na vlastní odchovance a ti hrají. S tím panuje spokojenost,“ uznává Gorovič. Nejbližší zápasy se teď obejdou bez diváků. „Zrovna hrajeme dvakrát po sobě doma. To je pech,“ dodává.

Petrovický Inter jako na houpačce

Fotbalisté petrovického Interu střídají zatím horší výsledky s lepšími. „Je to tak. Vyrovnanější bilanci už mít nemůžeme,“ přitaká od září nový předseda klubu Radomír Horák.

Trenér mužstva Jiří Wodecki ale odvádí u týmu výbornou práci. „Je tady druhým rokem, začínal jako hrající trenér. A tým se zvedá. Vrátili se nám hráči, kteří před časem odešli. Nemůžeme si vyskakovat, takže sázíme na doplňování z vlastních zásob, ale ukazuje se, že i to je cesta,“ poukazuje Horák na spoustu odchovanců v týmu.

Časem by se Inter rád propracoval do vyšší soutěže, která se zde nikdy nehrála. „To by ale chtělo dva tři zkušené, nejlépe bývalé ligové hráče, aby naše mladíky usměrnili,“ ví Horák. Klub se jako obvykle těší na derby s Lokomotivou Petrovice. „Snad se ho někdy dočkáme v jiné soutěži. Zatím se musíme spokojit s jeho béčkem,“ dodává předseda Interu.

V Horní Suché jsou Jánošíci

Bohatým brát a chudým dávat, tímto heslem se řídil legendární slovenský zbojník Jánošík. Problémem fotbalistů Horní Suché je, že oni prakticky jen dávají chudým. „Odevzdali jsme body Staříči, Petřvaldu, Nýdku, a teď dokonce i Mostům. Hrůza,“ kroutí hlavou předseda hornosušského klubu Ivan Marini.

Nový trenér mužstva Zdeněk Menoušek má zatím důvěru vedení. „On za to nemůže. Problém máme v útoku. Horší než my jsou v ofenzivě už jen dva týmy ze dna. Nestřílíme prostě branky,“ krčí rameny Marini. Ještě dodnes neskouskl porážku s Petřvaldem. „Soupeř je v deseti, my nedáme v 90. minutě tutovku, a pak inkasujeme rozhodující gól. Tohle prostě musíme odbourat,“ říká Marini. Poslední remízu 2:2 v Mostech, kde tým věnoval soupeři jeho vůbec první bod v soutěži, už raději obšírněji nekomentoval.