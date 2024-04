/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Naplno bodovat na domácím hřišti byla jejich povinnost, kterou fotbalisté Slavie Orlová ve 21. kole krajského přeboru splnili. Třetí tým tabulky v sobotním zápase porazil třinácté Krásné Pole 5:3 a na konto si připsal třetí jarní a celkově třinácté vítězství v této sezoně. Spolu s jednou remízou mají 40 bodů.

Zápas 21. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Krásné Pole 5:3. | Foto: FK Slavia Orlová/Kateřina Habrnálová

„Tušil jsem, že s Krásným Polem to nebude úplně jednoduché, což se potvrdilo. I když jsou na chvostu tabulky, vůbec nemají špatný mančaft a chtěli hrát fotbal,“ konstatoval kouč Orlové Roman Divina. „Bylo to zase jako na střelnici, obdrželi jsme zbytečně moc gólů,“ dodal.

„Síla soupeře byla hodně slušná, ale měli jsme víc šancí a o ten jeden dva góly byli lepší. Ale kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby ten první dali oni nám,“ vrátil se ke 40. minutě, kdy skóre utkání otevřel „vlastňákem“ brankář Krásného Pole Tichý. „Gól měl být Renty, který to trefil od tyčky do gólmana a od něj to pak šlo do brány,“ popsal Roman Divina důležitou situaci a vedení 1:0.

Renta se oficiálně trefil do sítě hostů třikrát, v 77., 81. a 91. minutě. „Strašně si přeju, aby už dal góly i Kuba Motloch, který zatím neproměňuje stoprocentní šance. Zápas by vypadal úplně jinak, ale zase připravil dva góly,“ prozradil kouč Slavie.

„V prvním poločase to bylo nahoru – dolů. Měli jsme čtyři tutovky, soupeř dvě. Naštěstí se to přiklonilo k nám,“ vratíl se k přesnému zásahu Tomáše ve 43. minutě a vedení 2:0.

Další branky padly až v závěru druhé půle. „Bohužel oni nám dali kontaktvní gól, ale vzápětí Renta zvýšil na 3:1. Říkal jsem si, že už to bude v klidu, bohužel nebylo. Soupeř zase dal na 2:3, my na 4:2 a pak 5:2. Potom už došlo jen ke kosmetické úpravě na 5:3 a rozhodčí odpískal konec,“ oddechl si Roman Divina.

Proč došlo na hřišti k nečekané přestřelce? „Hrajeme útočný fotbal, pro diváky hodně líbivý. Na druhou stranu někteří hráči strašně vyjížději a nechávají obranu na holičkách. A když se to nepodaří, dostaneme laciný gól a pak se zase trápíme. Nedělali jsme si z toho ale problémy a vždycky, když jsme dostali, tak jsme zase hned dali další gól,“ vysvětlil trenér Orlové.

V zápase místo zkušeného Bučka poslal do brány Waldera. „Patrik se vedle Tondy potřebuje trošku oťukal. Podržel nás za stavu 4:2, kdy chytil tutovku. Asi by se nám při 4:3 hrálo hůř,“ pochválil mladého strážce domácí svatyně.

V příštím kole nastoupí Slavia v neděli 21. dubna ve Vřesině.

Krajský přebor – 21. kolo:

Slavia Orlová – Krásné Pole 5:3 (2:0)

Branky: 77., 81. a 91. Renta, 40. vlastní Tichý, 43. Tomáš – 74. Plhák, 78. Mašlanka, 93. Adamovič. Rozhodčí: Novák – Dimun, Revaj. ŽK: Buchvaldek – Stralczynski. Diváci: 82.

Slavia Orlová: Walder – Buchvaldek, Czaicki (89. Cigánek), Nowinski (84. Navrátil), Lindner, Motloch, Zach, Botur, Herman (89.Dzuba), Renta, Tomáš (76. Puchala). Trenér: Roman Divina.