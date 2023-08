/FOTOGALERIE/ Hráli doma, ale z vítězství se tentokrát neradovali. Fotbalisté Dolních Datyní ze sobotního zápasu 3. kola krajského přeboru vytěžili pouze bod. Přestože měli spoustu brankových příležitostí, s Oldřišovem remizovali 0:0.

Zápas 22. kola minulého ročníku krajského přeboru Slavia Orlová - Dolní Datyně 4:2. | Foto: FK Slavia Orlová

„Obrovská ztráta, dnes to byl festival zahozených šancí,“ mrzela bezgólová remíza Petra Blejchaře, trenéra Dolních Datyní. „Ani nedokážu vyjmenovat, kdo všechno je měl. Za první poločas jsme mohli úplně suverénně vést 4:0 i 5:0 a bylo by po zápase,“ litoval promarněných příležitostí, které mohly jeho týmu zajistit tři body.

Změnu nepřinesla ani přestávka. Soupeř byl na začátku druhého poločasu zase defenzivní. Pak udělal těžký brejk, kdy musím pochválit našeho brankáře Chelmeckého, který ho vyřešil a ještě chytil jistý gól,“ ocenil kouč výkon nové posily v dresu Jestřábů.

„Skončilo to 0:0, ale pro všechny to bylo obrovské zklamání a obrovská ztráta. Za dobu, co trénuji Dolní Datyně, to byl nejdominantnější výkon nad soupeřem, kterého jsme přehráli, akorát jsme dnes shořeli na kvalitu v koncovce,“ mrzelo Petra Blejchaře.

„Střely ze dvou metrů do prázdné brány, přetáhnutý centr, kousek vedle, sami na gólmana a trefíme ho do nohy nebo nám to chytne. Takové vyložené šance jsme dnes nedali a zápas si ztratili sami,“ nevěřícně kroutil hlavou trenér.

Krajský přebor – 3. kolo:

Dolní Datyně – Oldřišov 0:0

Rozhodčí: Slaný - Viščor, Herda. ŽK: Střižík (Dolní Datyně). Diváci: 100.

Dolní Datyně: Chelmecký – Gaži, Novotný, Kadlíček, Matyska, Cenek (65. Běčák), M. Cileček, Piskoř, Rozsíval, Ndanusa (46. Kodenko), Střižík. Trenér: Petr Blejchař.