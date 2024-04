/FOTOGALERIE/ Černá série skončila! Fotbalisté Dolních Datyní po měsíci znovu uspěli, tři body získali ve 22. kole krajského přeboru na hřišti Krásného Pole, kde v sobotu vyhráli 2:0. Rozhodli o tom už v prvním poločase brankami Jakuba Piskoře a Johnnyho Ndanusy.

Fotbalisté Dolních Datyní na zimním turnaji v Orlové v zápase s Baníkem Albrechtice (4:1). | Foto: FK Slavia Orlová

„Věděli jsme, že po třech porážkách v řadě s kvalitními soupeři se teď ukáže, jak na tom jsme, protože Krásné Pole je pod námi v tabulce. Do utkání jsme nastoupili koncentrovaně a hned zkraje využili první šanci, kdy Piskoř dal na 1:0,“ vrátil se k průběhu sobotního zápasu Petr Blejchař, trenér Dolních Datyní.

„Pak jsme přežili pár přímých kopů a kluci zabrali. Udělali jsme druhou krásnou akci, kdy balon po naší standardce uklidil do branky Johnny (Ndanusa). To nás hodně uklidnilo,“ přiznal kouč Jestřábů.

Zvýšit mohli i na 3:0. „Měli jsme krásnou pasáž na konci poločasu. Hned po přestávce šel Cileček z boku sám na brankáře, ale škoda, že nedal, byl by už úplný klid. Ale v pohodě jsme si to pak dohráli,“ konstatoval Petr Blejchař.

„Třetí gól se nám už nepodařilo vstřelit, ale celkově kluci dnes ukázali charakter. Po třech porážkách zabrali, podali perfektní kolektivní výkon a získali velmi důležité tři body. Navíc v tak nepříjemném počasí, což nebylo úplně jednoduché. Mám z toho obrovskou radost,“ svěřil se trenér Dolních Datyní.

„Teď by to chtělo ještě potvrdit vítězstvím s Vřesinou, které by nás poslalo do klidných vod, měli bychom 30 bodů,“ připomenul Petr Blejchař příští zápas v sobotu 27. dubna na domácím hřišti.

Krajský přebor – 22. kolo:

Krásné Pole – Dolní Datyně 0:2 (0:2)

Branky: 10. Piskoř, 35. Ndanusa. Rozhodčí: Řezníček – Macrineanu, Láryš. ŽK: Plhák, Schlossarek, Mašlank, Zábranský – Stebel. Diváci: 76.

Dolní Datyně: Chelmecký – Zbavitel, Kudláček, Cenek, Cileček (90. Polášek), Piskoř, Kaduch, Rozsíval, Stebel, Ndanusa (82. Dudek). Střižík. Trenér: Petr Blejchař.