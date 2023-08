/FOTOGALERIE/ V úvodním zápase sezony před týdnem rozstříleli doma nováčka ze Stonavy (5:1), ale z 2. kola krajského přeboru vyšli fotbaloví Jestřábi z Dolních Datyní bodově naprázdno. Sobotní duel v Kobeřicích prohráli 0:2.

Zápas 19. kola minulého ročníku krajského přeboru Dolní Datyně - Háj ve Slezsku 1:2, které se hrálo 7. dubna 2023. | Foto: TJ Dolní Datyně

„První poločas jsme trošičku prospali,“ označil hlavní důvod nezdaru Petr Blejchař, trenér Jestřábů z Dolních Datyní. „Na můj vkus jsme ho začali laxně, na hřišti jsme byli málo pohybliví a dva brejky, které jsme měli, jsme mohli vyřešit jinak,“ vysvětlil.

Do vedení tak šly ve 32. minutě zásluhou Kubného domácí Kobeřice. „V poločase jsme si řekli, co změníme, a to začalo fungovat,“ vrátil se Petr Blejchař k dění na hřišti po přestávce.

„Převzali jsme otěže utkání a třicet minut jsme byli aktivnější a lepší než Kobeřice. Vytvořili jsme si dost šancí, velký tlak a držení míče, ale kýžený gól na 1:1, který by to zlomil, jsme bohužel nedali,“ konstatoval kouč Dolních Datyní.

Byl to naopak domácí Šimeček, který v 75. minutě zvýšil na 2:0. „Pak jsme ještě trošku přitlačili, ale gól už jsme nedali. Dneska nám nebylo přáno,“ poznamenal trenér hostů.

„Příčinu vidím v prvním poločase, kde jsme byli málo aktivní a pohybliví, na tom musíme zapracovat. Druhý poločas snese měřítko, byli jsme i o trošičku lepší než Kobeřice. Celkově bychom si za něho asi bod zasloužili, ale hraje se na góly a my jsme bohužel prohráli 0:2. Na to musíme v týdnu zareagovat a přípravu směřovat na Oldřišov,“ připomenul kouč nadcházející domácí zápas v sobotu 19. srpna.

Krajský přebor - 2. kolo:

Kobeřice - Dolní Datyně 2:0 (1:0)

Branky: 32. Kubný, 75. Šimeček. Rozhodčí: Jurygáček - Gańczarczyk, Novák. ŽK: Večerek – Gaži, Masopust. Diváci: 111.

Dolní Datyně: Chelmecký – Gaži, Novotný, Kudláček, Matyska (64. Masopust), Cenek, M. Cileček, Piskoř (82. Běčák), Rozsíval, Kodenko (35. Ndanusa), Střižík. Trenér: Petr Blejchař.