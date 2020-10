Svěřenci trenéra Pavla Cirkla jsou nyní v laufu, v sobotu si připsali čtvrtou výhru v řadě a vyhoupli se do klidného středu tabulky.

„Byla to vydřená výhra. Nebylo to dáno úplně soupeřem, ten odpovídal svému postavení v tabulce, bylo to dáno hlavně naší nedůsledností a chybami, kterými jsme Oldřišov drželi neustále ve hře, takže ten pořád cítil šanci na dobrý výsledek,“ ohlížel se za utkáním trenér havířovského mančaftu Pavel Cirkl.

Domácím na těžkém terénu pomohl dobrý start a gól K. Rozsívala, jenže další šance se domácím nedařilo proměnit, takže Oldřišov se držel ve hře. Ani branka Pištěka na 2:0 neznamenala jistotu, hosté totiž okamžitě korigovali.

„Byl to spíš takový náhodný gól po teči našeho hráče, ale víc mi vadily naše drobné nedorazy ve hře. Měli jsme to utkání rozhodnout dříve, zbytečně jsme dávali Oldřišovu šanci,“ nebyl Cirkl příliš spokojen.

Úvodní minuty druhé půle jej připravily i o zbytky dobrého dojmu. „Hráli jsme katastrofálně a zase dávali soupeři hodně prostoru. Ten měl tlak a nám pomohla až třetí branka Gistingera,“ přibližoval datyňský kouč.

Ani po ní si domácí nemohli úplně oddechnout, navíc už tak houstnoucí atmosféra na hřišti se vyhrotila. Hosté sbírali žlutá napomenutí jako entomolog vzácné druhy brouků, pak Oldřišov snížil další brankou a zadělal na drama.

„Zase jsme dostali laciný gól, kdy jsme si nevšimli soupeřova hráče v zákrytu za naším, a ten využil naší nepřesné malé domů. Neusnadnili jsme si to a byly to nervy až do konce. Přitom úplně zbytečně,“ vykládal Cirkl.

V závěru pak ještě padly dvě červené karty, na každé straně jedna, a nervózní duel se dopotácel do svého konce. „Máme to za sebou. Potěšitelné aspoň je, že už se nám do zápasu daří dostávat nacvičené prvky z tréninku. Už to umíme prodat i v utkání. Teď už se nám na tabulku dívá daleko lépe, než v úvodních kolech. Kluci pochopili, že je třeba makat jeden za druhého,“ pochvaloval si trenér Cirkl.

TJ Dolní Datyně – Moravan Oldřišov 3:2 (2:1)

Branky: 7. K. Rozsíval, 34. Pištěk, 60. Gistinger – 39. Bořucký, 75. Kubalák. Rozhodčí: Farnik – Jurček, Kret. ŽK: 1:7. ČK: 85. Marek – 85. trenér Hlaváček. Bez diváků.

D. Datyně: Mrozek – Greger (68. Kaduch), Wojnarovský, Pištěk, Kanovský (53. Masopust) – Cenek, Kodenko – K. Rozsíval, D. Cileček, Gistinger (89. Cirkl) – Marek. Trenér: Cirkl.