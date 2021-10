I.B třída - skupina A: Velké Hoštice - Město Albrechtice a Krásné Loučky - Budišov n. B. (oba v 10), SO Bruntál B - Krnov B (15), skupina B: Bohuslavice - Strahovice a Šilheřovice - Chuchelná (oba v 15), skupina C: Věřňovice - Oldřichovice a Nýdek - Lok. Petrovice B (oba v 15), skupina D: Tísek - Spálov, Mořkov - Jeseník n. O., Kozlovice - Fryčovice a Starý Jičín - Ostravice (vše v 15).

Divize F: Karviná B - Bílovec (10.15, hřiště Bažantnice), Havířov - SO Bruntál (10.15, hřiště Prostřední Suchá), Polanka - Opava B (15).

I.B třída - skupina A: Chomýž - Slavia Opava, Velké Heraltice - Žimrovice, Jindřichov - Hlavnice a Vítkov - Slavkov (vše v 15), skupina B: Darkovice - Záblatí, Slavoj Rychvald - Hrabová, Třebovice - Hať, Krásné Pole - Ostrava-Jih a Svinov - Klimkovice (vše v 15), skupina C: Staříč - Raškovice, Baška - Inter. Petrovice, Sedliště - Hnojník, Horní Suchá - Mosty a Petřvald u K. - Vendryně (vše v 15), skupina D: Vlčovice - Skotnice, Veřovice - Lískovec a Kopřivnice - Tichá (vše v 15).

REPREZENTACE: Kvalifikace o ME U19 ve Frýdku-Místku: Česko - Severní Irsko (15, Stovky).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.