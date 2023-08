Kam za fotbalem v okrese? Horní Suchá má druhou šanci, Karviná potřebuje bodovat

/FOTOGALERIE/ Fotbalové menu o víkendu je bohaté. Z osmnácti zápasů od MSFL až po okresní přebor, z nichž dvanáct se hraje v sobotu, si určitě vybere každý fanoušek. Jako první jde do boje v krajském přeboru Český Těšín, jehož hřiště bylo pro soupeře v minulé sezoně nedobytnou tvrzí. Letos už to potvrdil proti Stonavě (3:1) a navázat na to bude chtít i proti Kobeřicím (sobota, 10.15 hodin).

