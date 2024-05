/FOTOGALERIE/ Po senzačním vítězství v Kravařích (4:2) fotbalisté Stonavy remizovali s Hájem ve Slezsku (3:3), pak prohráli na hřišti lídra krajského přeboru v Pusté Polomi (0:3) a naposledy v sobotním 23. kole doma s Krásným Polem 0:2. „Z naší strany to byla jedna velká katastrofa," zklamaně přiznal kouč Stonavy Tomáš Mančař.

„Hned po zápase jsme si to ještě na hřišti s celým týmem probrali, každý dostal prostor k vyjádření,“ prozradil kouč Stonavy. „Venku chceme hrát hned fotbal a prosadit si svoje, ale v domácích zápasech se neprezentujeme dobře. Čekáme na soupeře, co nám ukáže, a až pak začneme hrát. Nevím, jestli nás v nich svírá nervozita,“ poznamenal kouč nováčka krajského přeboru ze Stonavy, který se s 35. body na jaře propadl v tabulce ze 6. na aktuální 8. místo.

Krásné Pole má na kontě 23 bodů a po sobotní výhře zůstalo třinácté. „Stejně jako v předchozích zápasech jsme zase byli vlažní a nechali soupeře hrát. Měli jsme dvě tři střely z dálky, ale nic kloudného jsme si nevytvořili. Celý zápas jsme hráli takový profesorský fotbal,“ zklamaně konstatoval Tomáš Mančař.

„Soupeř svou bojovností chtěl trošku víc, pak se k nim začaly dostávat i všechny odražené míče ze soubojů. Před koncem poločasu jsme inkasovali trochu nešťastnou branku a už bylo zle,“ vrátil se k trefě Plháka těsně před odchodem do šaten.

„Po prvním poločase, který neměl parametry ani okresního přeboru, jsme udělali nějaké změny. Naše hra se zvedla, ale úplně nebezpeční jsme nebyli,“ přiznal Tomáš Mančař poté, co Klimek proměnil penaltu a Krásné Pole v 73. minutě vedlo 2:0. „Kdybychom jenom trošku víc chtěli, mohli jsme ho otočit. A když už jsme pak chtěli, soupeř to svým důrazem ubránil,“ vrátil se k závěru sobotního duelu.

„Nějaké šance jsme si ve druhém poločase vytvořili, ale zakončení bylo zase nervózní a slabé, v šestnáctce jsme řešili situace špatně,“ dodal domácí kouč.

„Jsou to zbytečně ztracené body. I přes herní bidu jsme měli dost příležitostí, abychom zápas vyhráli. Věřím, že nás to teď víc semkne a už to bude dobré,“ přál by si Tomáš Mančař navázat na výhru v Kravařích.

V příštím kole čeká Stonavu v neděli 5. května duel na hřišti jedenácté Vřesiny.

Krajský přebor – 23. kolo:

Stonava – Krásné Pole 0:2 (0:1)

Branky: 45. Plhák, 73. z penalty Klimek. Rozhodčí: Priesol – Revaj, Chmiel. ŽK: Osvěčík, Michalek – Ožvolda, Mašlanka, Zábranský. Diváci: 115.

Stonava: Pecha – Věčorek, M. Šiška (46. Motyčka), Jatagandzidis, Osvěčík (90. Šmatlava), Siekiera (70. Dolník), Michalek, Chumchal (46. Graňák), Mikšaník, Ruisl, Streit. Trenér: Tomáš Mančař.