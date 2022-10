„Čeká se to ode mě, momentálně jsem v týmu jediný útočník, takže musím,“ připomenul devětadvacetiletý fotbalista s číslem 15 na dresu, že Baník oslabily v létě odchody řady hráčů a posily se klubu sehnat nepodařilo. „Nestěžuji si, že bych nehrál, ale je nás málo. Naštěstí se mi zranění vyhýbají,“ řekl s tím, že konkurenci na svém postu by uvítal.

Do Albrechtic dojíždí z Karviné, kde s fotbalem začínal a její barvy hájil až do mladšího dorostu. „Pak jsem šel do Doubravy,“ zavzpomínal na angažmá v okresním přeboru. „V Karviné bylo tréninků hodně a spolu se školou jsem to nezvládal, musel jsem jít někam, kde bych měl volnější režim,“ objasnil změnu dresu. Do současného klubu přišel v roce 2016.

„Tři roky po sobě jsem měl nabídky z divize, ale odmítal jsem je. Osm let už pracuji na tři směny na lince v automobilce Hyundai, a když mám odpolední, týden na tréninku chybím. Fyzicky ani časově bych vyšší soutěž asi nezvládal. Věřím, že v Albrechticích to už nějak doklepu,“ přiblížil svou časovou vytíženost.

Ve fotbalové kariéře vynechal I.B třídu, z okresního přeboru mužů šel hned do I.A třídy. „Skok to byl, hlavně první sezonu. Trvalo mi, než jsem se do toho dostal, všechno bylo rychlejší, méně času s míčem. Šest nebo sedm zápasů jsem nedal gól, až pak se to začalo sypat,“ oddechl si tehdy dlouhodobě nejlepší střelec Albrechtic.

I přes menší objem společné přípravy s mužstvem nedostatkem kondice netrpí. „Mám spoustu dalších aktivit – kolo, posilovna a v Karviné si můžu zajít zaběhat. Fyzicky se udržuji, ale v týdnu, kdy netrénuji, mi chybí práce a dotyk s balonem,“ postěžoval si. „Člověk si pak v hlavě připouští, že dlouho nehrál, ale když se mi povede první akce, tak už mě nezastaví nikdo. Jakmile ale první nebo druhou šanci zahodím, v tom zápase nedám gól a jsem úplně mimo. Říkám si, že je to špatné a už se nechytnu,“ svěřil se.

Zároveň připomenul zápas 8. kola ve Starém Městě. Albrechtice ho vyhrály 4:2 a Antonín Chumchal k tomu přispěl hattrickem.

„Proměnil jsem hned první akci a pak mohl dát čtyři pět gólů, měl jsem tam tyčku i další šance,“ přiznal. Před týdnem svou trefou zajistil doma bod s Čeladnou (1:1) a v sobotu dvakrát rozvlnil síť v Dobraticích (3:3).

Svými střeleckými úspěchy se ale nekochá. „Jsem strašně sebekritický, za góly se vůbec nechválím. Dám tři a říkám si, že je to málo. Nadávám si, že jsem jich nedal pět, a myslím na šance, které jsem neproměnil. Vím, že kdyby byla v týmu konkurence a věděl bych, že nemám místo jisté, mohl bych ze sebe dostat víc,“ kriticky připustil kanonýr Baníku Albrechtice.