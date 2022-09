„Na začátku sezony přišlo zranění, takže je to trošku zadostiučinění,“ prozradil jednatřicetiletý hráč, kterého trápí zánět paty. „Nemůžu na ni stále plně došlápnout, začal jsem s třiceti minutami, pak poločas s tím, že to rozhýbu nebo se do té doby uzdravím. Teď se nám sešlo tolik zranění, takže jsem tam šel od začátku, ale stejně jsem chtěl hrát a pomoct týmu. Snad už to bude dobré,“ rád by byl v plné kondici.

V Horní Suché je Jan Kovács nováček, ale neznámá to pro něj není. V minulé sezoně proti ní hrál v I.B třídě za FK Sedliště. „Devadesát procent kluků z Horní Suché jsem znal i proto, že jsem z Havířova, takže to bylo jednoduché. Navíc mi hodně pomohl trenér Menoušek, který si mě vytáhl,“ vysvětlil změnu dresu po dva a půl sezonách v bývalém klubu.

„Rozhodoval jsem se těžce i kvůli výbornému kolektivu v Sedlišti, ale trenér Menoušek mě měl už v dorostu MFK Havířov a to, že se známe, mi to usnadnilo. Zahrát si na ‚stará kolena‘ o soutěž výš a dokázat si, jestli na to člověk ještě má, určitě bylo také motivací. I to, že na tréninky a zápasy to teď mám z domu blíž,“ vysvětlil, proč si ze všech nabídek vybral právě Horní Suchou.

„Jsem nadmíru spokojený, je to o kolektivu a parta v Su᠆ché je neuvěřitelná, je to spíš rodina. Tým a zázemí fotbalem žije, lidé to dělají s radostí, a to se pak hned jinak hraje před domácím publikem. I proto chceme hrát atraktivní fotbal pro diváky a bavit se tím,“ vylíčil.

Minulé dva duely ale Horní Suchá prohrála, se Stonavou 0:4, s Raškovicemi 2:4. „Zavinili jsme si to sami, my hráli fotbal, Raškovice dávaly góly,“ konstatoval.

Čím to? „Sestava byla kvůli zraněním hodně obměněná, navíc s týmem se ještě na hřišti sžívám, ale myslím, že už to bude lepší. Druhý poločas jsme hráli tak, jak jsme si představovali. Když tak budeme hrát další zápasy, body určitě přijdou a bude jich víc.“

V minulé sezoně byl Jan Kovács se třiceti brankami druhým nejlepším střelcem skupiny B v I.B třídě. „Který fotbalista by rád góly nedával? Klukům jsem říkal, že je to tím věkem, zraju jako víno a čím budu starší, bude gólů víc,“ rozesmál se jednatřicetiletý útočník.

„O to ale vůbec nejde a nešlo o to ani v Sedlištích, jde hlavně o body. Kdybych mohl ty dva góly smazat a nad Raškovicemi bychom vyhráli 1:0, tak to milerád udělám. Jde o kolektiv a ať se daří celkově. Na to, že jsem dal vloni třicet gólů, si další rok nikdo nevzpomene, ale na to, že se týmu daří a hraje pěkný fotbal, si lidé vzpomenou a o to jde,“ objasnil Jan Kovács.

Vedle kopané má svou práci a rodinu. „Pracuji ve stavebni᠆nách a ještě mám marketin᠆govou firmu, kde s kluky nabízíme menším společnostem jak se zviditelnit na trhu, aby se jim dařilo. A před rokem a čtvrt se narodil syn Honzík, se kterým si už spolu na zahradě kopeme s balonem. Moje žena má obrovskou trpělivost, bez její podpory a pomoci by to nešlo, jen díky ní všechno zvládám,“ vyzdvihl skvělé rodinné zázemí.