DOLNÍ DATYNĚ – VŘESINA 3:1 (2:0)

BRANKY: 7. M. Cileček, 17. Kudláček, 78. Baláž - 51. z pen. Fendrich. Diváci: 50.

Petr Blejchař (trenér Dolní Datyně): „Jedeme na dobré vlně. Pro klid do zimy a další přípravu je to pro nás strašně důležité vítězství, které jsme si dnes strašně moc přáli. Úvod utkání byl výborný, krásně jsme naskočili a v 17. minutě už vedli 2:0. To bylo super. Mohlo to být i 3:0, měli jsme tam ještě jednu velkou šanci. V úvodu druhého poločasu jsme byli zbytečně nervózní, na kluky asi trochu dolehla role favorita, se kterou poprvé vstoupili do utkání. Měli jsme desetiminutovou slabší pasáž a dostali gól ze zasloužené penalty. Soupeř snížil na 1:2 a trochu mu narostla křídla. Zbytečně jsme si to zkomplikovali, dvacet minut to bylo nahoru - dolů, ale potom přišel uklidňující gól Baláže a utkání jsme už dohráli v pohodě.“

Petr Dombrovský (trenér Vřesiny): „Škoda téhle porážky, protože jsme mohli něco uhrát, soupeř byl hratelný. Měli jsme špatný vstup do zápasu, který se hrál na těžkém terénu. Ze dvou střel na branku to bylo 2:0 pro domácí. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, snížili z penalty na 2:1, bohužel jsme po diskutabilní situaci zavánějící ofsajdem inkasovali potřetí. Ve všech statistikách jsme byli domácím minimálně vyrovnaným soupeřem. Nezbývá nám, že se pokusit bodovat v posledním utkání podzimu v Brušperku.“