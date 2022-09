VRATIMOV – JAKUBČOVICE 1:1 (1:1)

BRANKY: 22. Wojatschke – 45. Pražák. ČK: 42. Ságner. Diváci: 70.

Radim Pešek (trenér Vratimova): „V prvním poločase jsme se nemohli dostat do tempa. Hra byla zásluhou častých faulů rozkouskována a když už jsme měli míč, tak jsme ho zbytečně ztráceli. Přesto jsme se však dostali do vedení, škoda, že se nám nepovedl vstřelit druhý gól, kterým bychom se uklidnili. Místo toho přišla červená karta a následné vyrovnání. Celý druhy poločas jsme hráli v oslabení a před svými hráči musím smeknout. Hosty jsme nepustili do žádné šance, navíc jsme byli nebezpečnější. Jsem přesvědčen o tom, že jsme měli kopat dvě penalty. Je to domácí ztráta, ale nakonec to muže být ještě dobrý bod.“

Pavel Kunc (trenér Jakubčovic): „Hráli jsme sice celý druhý poločas proti deseti, ale nebylo to snadné. Vratimov má kvalitu. Přijeli jsme si pro bod, a ten máme. Domácí se snažili i v oslabení hrozit, hráli organizovaně, chodili do brejků. My jsme naopak nechtěli zbytečně riskovat, vyloženě to otevírat. Hrát přesilovku není vždycky velká výhoda. Bod je myslím spravedlivý. Hrál se celkem dobrý fotbal, s výkonem jsme spokojeni.“