/VIDEO/ Krajský pohár v Moravskoslezském kraji putuje pro rok 2024 do Tiché. Fotbalisté z malé obce na Novojičínsku porazili góly Lukášů Bajera s Kunčíkem z prvního poločasu porazili ve středečním finále Horní Suchou 2:0, a zajistili si tak start v letním předkole MOL Cupu, kde na ně čeká nejspíše soupeř z divize. Zajímavost? Oba celky dohrávaly po červených kartách v deseti a konce duelu se na ploše nedočkal ani hlavní rozhodčí Jiří Hošek.

Radost fotbalistů SK Tichá z vítězství v krajském poháru. | Video: David Hekele

Závěrečný hvizd, zklamání na jedné straně, radost na druhé. Takhle to v podobných zápasech bývá, ten hraný na trávníku ve Starém Městě nevyjímaje. Naštvání z promarněné šance byla znát i na výrazu kapitána Suché Petera Štrompa. Aspoň na chvíli na jeho tváři „vykouzlili“ úsměv spoluhráči, které zaujalo, že jde na rozhovor. „Hned si to napiš, máš to zas stovku,“ upozorňovali.

„Je to škoda, cesta tady nebyla jednoduchá a samozřejmě jsme to chtěli dotáhnout, protože předkolo nás lákalo. Bohužel, nevyšel nám první poločas, ale tohle se s námi táhne celé jaro. Je to obrovské zklamání,“ přiznal Štromp.

Tichá brala vítězství v poháru i účast v MOL Cupu jako historický okamžik. „Tohle tady ještě nebylo, je krásné, že to vyšlo v roce, kdy slavíme osmdesát let. Kdoví, třeba je to nás nejvýznamnější zápas, možná už nic většího nebude, takže jsme si chtěli užít a teď si mohu oddechnout,“ rozplýval se trenér Daniel Kula.

Hrát se bude! Staré Město pozná vítěze poháru. Zaraduje se Tichá či Horní Suchá?

„V této soutěži není oprava, je to K.O. systém, takže musím před kluky smeknout, protože jsme to měli fakt těžké. Třeba čtvrtfinále jsme hráli s asi nejtěžším soupeřem Bystřicí, takže si toho ohromně vážíme. Tohle byla zasloužená tečka,“ byl přesvědčený, přičemž jeho tým v minulém kole vyřadil účastníka krajského přeboru Vřesinu.

Samotné utkání rozhodly dvě trefy v rozpětí osmi minut. Nejprve dohrál standardní situaci a ze šestnáctky prostřelil Lincera Bajer, zanedlouho se podobně prosadil i Kunčík. V závěru první půle se osazenstvo na hřišti významně zúžilo. Sudí Hošek nejprve vyloučil Michala Vojtka ze Suché, přesilovka Tiché ale trvala jen pár desátek vteřin, než ho po ostrém zákroku následoval Dominik Kocián.

Zápas však nedopískal ani Hošek. Zranil se a druhý poločas sledoval jen od postranní čáry. V pozici hlavního ho nahradil asistent Tomáš Herda, za kterého na lajně zaskočil Marek Chmiel.

„V prvním poločase jsme neměli moc šancí. Chtěli jsme, ale bylo málo střel i centrů, neprosazovali jsme se. Naproti tomu soupeř využil dvě standardky, dva odražené míče. Je to škoda, ale od nás to bylo slabé, a i když jsme si v šatně něco řekli, tak ve druhé půli se už nic nestalo. Soupeř to chtěl asi víc,“ hodnotil Peter Štromp.

Finále poháru v ohrožení! Ve Staré Městě řádí voda, Tichá s Horní Suchou čekají

„Druhá polovina sezony nám nevychází, ztrácíme zbytečně body doma, venku je to lepší, ale celkově není to ono. Nedáváme góly. A tenhle pohár do toho zapadl,“ dodal kapitán Suché.

Kula pochopitelně – jak to tak bývá – skončil nad hlavami svých svěřenců. „Já myslím, že rozhodla lepší koncovka. I v tabulce jsme před Suchou, počtvrté v řadě jsme s nimi neinkasovali, takže v tom bude u nich problém. A nám to holt vychází, že tam vždy něco dáme. To nám stačí,“ usmíval se kouč Tiché.

O soupeři v předkole MOL Cupu má jasno. „Věřím, že to nemusí být poslední soupeř, ale doma derby s Frenštátem, to by byla paráda. Když se na nás dívají shora, tak ať přijedou poměřit síly,“ uzavřel Daniel Kula.

SK Tichá – SK Horní Suchá 2:0 (2:0)

Branky: 26. Bajer, 34. Kunčík. Rozhodčí: Hošek – Herda, Brezovský, Chmiel. ŽK: Fajčák, O. Švrček – Pastušek, Pietrasz. ČK: 38. D. Kocián – 37. Vojtek. Diváci: 232.

Tichá: Pikulík – R. Švrček, T. Kocián, Jiřík, Bajer – Fajčák, Kunčík, D. Kocián, Svoboda, Halabica (43. Tománek) – O. Švrček (90. Bartoš). Trenér: Kula.

Horní Suchá: Lincer – Kvapil (58. Pietrasz), Urbaník, Krajčo (58. Ryt), Rychtařík – Pastušek (65. J. Štromp), Vojtek, P. Štromp, Stuchlík (76. Stuchlík) – Pryszcz (65. Poruba), Witosz. Trenér: Hančín.