Po čtyřech kolech krajského přeboru měli fotbalisté Těšína bilanci 1-1-2 a čtyři body. Ty mají i v kole jedenáctém. Jinými slovy: svěřenci trenéra Petra Joukla zaznamenali sedmou prohru v řadě.

„Je to smutná bilance, víme, ale podobně jako v Břidličné doplácíme na hrubé individuální chyby. Herně to není zase tak špatné, ale my v každém utkání vyrobíme dvě tři zásadní hrubky a soupeři je většinou potrestají,“ přibližoval hrající trenér Těšíňanů Petr Joukl neduh svého týmu.

Časomíra ukrojila ze zápasu jen něco málo přes dvě minuty a domácí už právě po jedné takové chybě v defenzivě prohrávali. „Špatné zajištění, nedostoupení protihráče a prohrávali jsme. Takový vstup jsme si nepřáli, ale co zbývalo? Museli jsme se s tím poprat,“ vykládal Joukl.

Jeho svěřenci tedy bojovali, všechna čest. Polom byla častěji v držení míče, ale domácí hráli v defenzivě obětavě a do nějakých velkých šancí soupeře nepouštěli. „Jenže my také moc šancí neměli. Brzdili jsme se nepřesnostmi v útoku, na tomhle budeme muset v tréninku neustále pracovat,“ upozornil Joukl.

Útočná činnost totiž Těšínu podstatně drhne. „Není to plynulé. Někdy zbytečně předržíme balon, děláme kličku navíc, místo abychom situaci řešili nahrávkou z první. Někdy je to zase přesně naopak. Když potřebujeme podržet míč, zbrkle přihráváme. Občas nepřesně,“ kroutí hlavou Joukl.

To byl i případ sobotního duelu, kdy se domácím dlouho nedařilo pořádně ohrozit polomskou svatyni. Hosté dvacet minut před koncem přidali druhý gól, což při bídné českotěšínské útočné produkci prakticky znamenalo jistotu tří bodů.

Domácí se v poslední minutě ale gólu přece jen dočkali. „Pozdě bycha honit. Branka přišla pozdě a my zase nemáme ani bod, přestože výkon byl podobně jako v Břidličné slušný. Ale jak jsem už říkal, sráží nás individuální hrubky. Dokud je nepřestaneme dělat, budeme sbírat body jen velmi těžce,“ uvědomuje si Joukl.

FK Český Těšín – SC Pustá Polom 1:2 (0:1)

Branky: 90. Krucina – 3. a 78. Mrázek. Rozhodčí: Tabášek – Fryč, Šabacký. ŽK: 2:0. Bez diváků.

Č. Těšín: Pecha – Slowiaczek (62. J. Zogata), Byrtus, Joukl, Bolek – Krucina, P. Šiška, Walek (78. Guznar), Konečný (46. Bičaník) – Novotný (46. Siekiera) – Folwarczny. Trenér: Joukl.