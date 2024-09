Určitě. Třeba Ondru Hančína, trenéra, znám, protože jsem ho vedl ještě ve Stonavě. Přebíral to půl roku po mně, teď je tam už rok. I kluci tam jsou opravdu šikovní, mají dorosteneckou divizi, zásobárna talentů a celkově dobrá práce s mladými. My však museli jiným směrem, kdybychom neměli zahraniční posily, tak tu soutěž zde neudržíme. Teď chceme hrát někde nahoře.

Vy jste v Suché působil, je to derby. Vnímali jste to jako velký zápas?

Výkon byl kvalitní hlavně od cizinců, kteří v minulých zápasech nehráli nic moc, ale tentokrát byli Youssouf (Souare) i Daymon (Berhe) výborně. Podpora záložní řady i útok Nabe a Urban hrál také skvěle. Druhý poločas už byl něco jiného, ale nemůžete hrát devadesát minut pořád v presu a útočit na jednu branku. Tak se fotbal nedá hrát. Jsme rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. Měli jsme více štěstí a chuti po výhře.

S výkonem spokojeni jsme, tři body jsme potřeboval, jelikož jsme dvě utkání venku ztratili. V Palkovicích a Ostravici jsme nechali pět bodů, tak jsme si řekli, že Suchou prostě musíme porazit. Co jsem u týmu, vždy jsme s ní prohráli, teď se to konečně obrátilo. Ještě před rokem jsem tam trénoval, ale jsem rád, že jsme jim to vrátili.

Máme manažera, který s námi spolupracoval na jaře s panem Vojáčkem (šéfem klubu), jenž ho zná už dlouhá léta. Je to agent, který neshání hráče jen pro nás, ale do určitých soutěží po celé republice. Oslovili jsme ho, kluci tady mají nějaké podmínky, které zatím splňují. Hlavně chodí na tréninky. Samozřejmě také něco dostávají, ale hlavně si vybíráme kvalitu. Vždycky říkáme, že zahraniční posila musí být lepší, jak náš hráč. První dvě tři utkání to tak asi nevypadalo, ale se Suchou už to bylo jiné.

Kolik cizinců máte?

Teď šest, protože přijeli další dva. Nassim (Sahouane) přijel v pátek a nastoupil na posledních patnáct minut, pak máme ještě jednoho, kterého jsme ještě neměli zaregistrovaného. Zkoušíme to, uvidíme. Čtyři pět jich tu chceme mít, zatím spolupráce funguje.

To jsou Francouzi?

Tady přijeli z Francie, původem však ze Senegalu. Když jsou z Evropská unie, tak vyřizování je jednodušší.

Tyto typy hráčů jsou dynamické, rychlostní, jsou fyzicky dobře vybavení…

(skočí do řeči) Ano, jen jim chybí taktika, nemají to v krvi. Fotbal umí hrát, ale musíme je učit, aby se vrátili, zajišťovali se. To jim chybí, ale já věřím, že časem se to zlepší. Máme tu mladého Hameda Juniora, který přišel před půl rokem a už se plně aklimatizoval. Je to vidět. Ti kluci, když jsou zde delší dobu, naučí se česky a zapadnou do kolektivu, tak jsou fajn.

Jak jste se tvářil, když vám tito hráči začali do týmu přivádět a klub se vydal touto cestou?

My jinou cestou jít nemohli, protože tady máte problém sehnat hráče. Ti z vyšší soutěže jsou drazí, z Karviné vám tu nikoho nepustí, protože dneska stojí čtyřicet padesát tisíc. Jestli ne víc. Pak je jediná cesta cizinci. V republice je má už téměř každý tým v nižších soutěžích, od třetí ligy dolů. Asi to tak bude muset být, protože hráčů je opravdu málo. U nás by to bez nich nešlo.

Takže vám to nevadí ani kvůli komunikaci?

U nás s komunikací není problém, řada kluků umí anglicky, někteří i francouzsky a italsky. Už je to lepší. Na jaře jsme tu měli jednoho dva kluky, kteří jim trochu překládali a ti hráči pak vědí, co mají hrát. Herně jsou přínosem. Na rovinu, kdybychom je neměli, tak nehrajeme tak, jak teď hrajeme. Tomu věřím na beton, protože hráči opravdu nejsou. My jsme si teď stáhli Urbana, přišel Fukala, celkově asi deset nových hráčů po minulé sezoně. To je dost, pořád se to tu točí a mančaft musíte skládat. Když spolu není měsíc dva pohromadě, je problém. U nás se co týden čtrnáct dní pořád točí hráči. Teď nám přišli další dva, bylo nutné je vyzkoušet, naštěstí jsme vedli dva nula a mohl jsem je nasadit, protože přípravné zápasy už nejsou. Být plichta, asi bych je tam nedal.

Petrovice byly vždycky klub na úrovni divize, kde se chodilo i pro peníze. Čím to, že teď zde nikdo nechce, jak říkáte?

To je tím, že Karviná zde hráče nepustí. Oni hráli první druhou ligu, béčko divizi, takže ti, kteří nehráli, šli tady. Teď rezerva Karviné je ve třetí lize, takže mladé posílají tam. Chtějí působit výš, než v I.A třídě, když hráli třeba dorosteneckou ligu. Proto jdou jinam. Dalším faktorem jsou pak finance. Jsou prostě drazí.

V jednu dobu byl v Petrovicích na hostování z Karviné i současný kapitán Sparty Filip Panák…

Prostě to tak teď je. My jsme rádi, že tu máme aspoň ty cizince, protože jinak by tu neměl kdo hrát. Nemáme tady dorost, nemáme zde kvalitu, a jak není základna, tak musíte hráče kupovat, shánět nebo je obstarat všelijak. Aby měli kvalitu a nebyli drazí.

Odpovídá možnostem klubu I.A třída?

Opět na rovinu? Chtěli bychom výš. Vedení má určitě ambice, ale teď musíme stabilizovat tým a uvidíme. Hlavně po podzimu, jak na tom budeme, protože do krajského přeboru se také všichni netlačí. Všichni vědí, že to je finančně náročné. Vždyť Datyně se odhlásila. Působil jsem tam, vím, jaké mají podmínky. Jak říkám, je to o financích. Když je nemáte, těžko můžete hrát vyšší soutěž. My bychom ale výhledově nahoru chtěli, ale není to otázka této sezony. Jak říám, uvidíme, jak dopadneme teď. Víte, jak to chodí. Zraní tři čtyři klíčoví hráči a už máte problém, takže zatím bychom chtěli být do pátého, šestého místa. Zatím se v soutěži všechno mydlí mezi sebou, každý jednou vyhraje, pak zase ne, tak uvidíme. Ale určitě se toho nebojíme. Zázemí je tu výborné. Máme dvě hřiště, posilovna, sauna, regenerace. Ideální.

Jak jste spokojeni se startem, kdy po čtyřech kolech máte sedm bodů?

Moje ambice bylo mít po čtyřech kolech dvanáct bodů. (usmívá se) Přece jen jsme hráli se dvěma nováčky. V Palkovicích jsme čtyři minuty před koncem vedli o dva góly, ale remizovali jsme. Takoví zkušení borci jsme si to nechali utéct. Na Ostravici jsme pak vyhořeli všichni. Zasloužená prohra. To se stane. Teď jsme si řekli, že tři body potřebujeme, jestli se chceme držet vrchu a povedlo se. Teď v neděli jedeme do Dobratic, které chceme také porazit.

Vám se v Petrovicích líbí?

Ano. V okrese jsem prošel řadou klubů a jsem tu spokojený. Hlavně s podmínkami. Jak říkám, je tu zázemí, což je super. Záleží na tom, jak se popasujeme s osudem a jak to kluci vezmou. Teď máme sedm bodů, loni za celý podzim jich Petrovice měly šest. Ale na jaře jsme se zachránili. Jsme zatím spokojení.