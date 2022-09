„Uvidíme, co bude za týden,“ nadhodil sedmadvacetiletý kanonýr 7. kola. Jak se mu povedlo dát čtyři góly v řadě za sebou? „Sám nevím. Ten zápas mi sedl, od začátku jsem cítil, že to bude náš zápas,“ svěřil se útočník Slovanu Luboš Pilch.

„Něco podobného se mi stalo před třemi roky ve Věřňovicích. Taky to bylo derby, které jsme tehdy vyhráli 6:1, dal jsem čtyři góly za půl hodiny a bylo vymalováno,“ připomenul minulou kanonádu.

Trenérům do sestavy nekecám, říká Socha, předseda Záblatí a střelec hattricků

„Myslím, že mě soupeř nedostupoval tolik, jako ostatní. Díky tomu jsem měl hodně prostoru a dal z prvních dvou střel dva góly, pak už to šlo samo. Měl jsem zrovna šťastný den,“ vrátil se k sobotě. Ve 21. minutě otevřel skóre celého duelu, další branky následovaly v 35., 50. a 53. minutě, teprve pak uspěli jeho spoluhráči Walecki a Socha.

Pamatuje si všechny své trefy? „Vzhledem k tomu, že jsem je viděl na videu, tak moc dobře. Přestříhal jsem si to a mám je uložené. Až budu z formy, tak si připomenu dobu, kdy jsem ve formě byl,“ žertoval Luboš Pilch, jak by se dala v budoucnu oživit střelecká muška.

Dva hattricky v zápase? To jsem nikdy nedal, říká šestigólový Hajník z Libhoště

Za nejhezčí považuje gól ze 35. minuty. „Je těžké se rozhodnout mezi prvním a druhým, oba byly do víka. Ale asi ten druhý - po prvním doteku jsem si to zpracoval a pak jsem ze vzduchu trefil z boku přímo do šibenice,“ popsal zvýšení skóre na 2:0.

Mohla by tahle střela kandidovat na televizní gól měsíce? „Budu neskromný a řeknu, že jo,“ smál se úspěšný kanonýr. „Ale zrovna ten druhý není tak dobře natočený jako ty ostatní, je vidět jenom půlka branky.“

Klukům jsem říkal, že zraju jako víno, směje se Kovács, nový snajpr Horní Suché

Gól, na který nikdy nezapomene, dal už ve svých třinácti letech. „To bylo v zápase dorostu na Hlubině. Tehdy se nám nedařilo, měli jsme asi sedm proher v řadě, stav byl 3:3 a já jsem to asi pět minut před koncem trefil z přímého volného kopu z obrovské dálky. Balon letěl asi deset vteřin, pak zapadl do šibenice a vyhráli jsme 4:3,“ vrátil se zpátky v čase odchovanec bohumínského Bosporu, za který vítěznou branku dal.

Kluci to mají těžké, musí to odběhat za mě, směje se Jaty, elitní střelec Orlové

Dres změnil v roce 2016. „Tehdy jsem přecházel z dorostu do áčka, kde jsem se neuchytil a béčko zanikalo, tak nezbylo, než jít do jiné části města, kde hráli stejnou soutěž. Určitě bych neměnil, ve Slovanu všechno funguje tak, jak má, je o nás dobře postaráno a jsme dobrá parta,“ vysvětlil útočník.

Matušovič zase válí. Mistr s Baníkem i Spartou střílí góly v okresním přeboru

Na dotaz, jestli má nějaké nesplněné fotbalové přání, zareagoval rychle. „Řekl bych, že mým snem je stát se legendou Slovanu Záblatí a u toho asi zůstanu. Každopádně snem každého je Real Madrid, ten je top,“ prozradil Luboš Pilch, kterému klubu fandí ve velkém fotbale.