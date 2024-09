Čekal téměř do poslední chvíle, nakonec ale i on pochopil, že tudy cesta nepovede. Když bylo takřka jasné, že Dolní Datyně do děje v krajském přeboru ani nezasáhnou a A-tým se rozpadne, nasměroval svůj fotbalový zrak jinam. „Se Stonavou jsem byl v kontaktu už půl roku, každopádně mě ale mrzí, že Datyně skončily. Bylo to tam rodinné, těžko se mi to opouštělo. Když jsem se dozvěděl, že to definitivně končí, zabolelo mě to u srdíčka,“ líčí.

k rivalovi ze stejné soutěže i okresu. „Jak říkám, bohužel, skončilo to. Ve Stonavě mi řekli své záměry, vizi toho, kam klub chtějí vést, což se zalíbilo. Neberu to ale tak, že bych někoho zradil, nebo šel vyloženě ke konkurenci, protože ta konkurence odpadla sama,“ přibližuje Cíleček pocity.

Do klubu zamířil navzdory tomu, že ho čekala nemalá konkurence. David Jatagandzidis již řadu let, ať už v Kravařích, Bohumíně, či Orlové, potvrzuje, že patří k nejproduktivnějším hráčům krajského přeboru, či předtím i divize. „Je to zdravá konkurence, která vás žene dopředu. Mně určitě a věřím, že Jatu také, protože góly umí dávat zkušeně a s přehledem,“ líčí Michal Cíleček, přičemž nemá problém na hřišti i spolupracovat.

„Hraje se mi s ním dobře, rozumíme si. Od první minuty nám to v útoku klape, což dokazuje to, že si vzájemně nahráváme na góly, padá nám to tam. Rozhodně se nevnímáme jen jako konkurenti, kteří by nemohli hrát spolu a tým z toho těžit,“ má jasno Cíleček.

Zajímavé je, že aktuálně v týmovém pořadí střelců je Cíleček s osmi góly první, Jatagandzidis má o zásah méně. „Myslím si, že to půjde,“ směje se letní posila po otázce, jestli parťákův brankostroj dovede stíhat. „Vedu, tak moc těžké to není,“ poznamená. „Ale ne. Hodněkrát mi nahrál, takže i díky němu se mi daří. Celkově je tu dobrý tým, takže se ty góly dávají v podstatě samy,“ dodává Michal Cíleček.

Nevyloučil ani možnou sázku o to, kdo na konci sezony bude kanonýrem týmu. „Zatím nic není. Ale, ale… Možná by bylo načase, aby vše bylo zajímavější. Asi něco vymyslíme,“ pousměje se šibalsky Cíleček.

A co osobní ambice? Chtěl by zkusit se prodrat ještě výš, než do krajského přeboru? „Prioritou je práce. Ve fotbale chci vyhrávat, udělat pro Stonavu to nejlepší. Pak se uvidí, na co to bude stačit. Já vím, že tady klub chce být do třetího místa, což se zatím daří. Jsme spokojeni, protože tým na to máme. Že bych měl ale já někam stoupat, nad tím nepřemýšlím. Jestli něco bude, nebo ne, tomu nechávám volný průběh,“ uzavírá Michal Cíleček.