II. liga (F:NL)

Ve druhé nejvyšší soutěži už je dohráno, do ČFL sestoupila rezerva pražské Slavie a do MSFL Třinec.

MSFL

O jednu postupovou příčku se asi bude bojovat až do posledního kola. Nejblíž k triumfu je první Kroměříž, ale velkou šanci má s aktuální ztrátou dvou bodů i druhý Hlučín. Sestupovat budou tři týmy, jistým účastníkem divize už jsou po roce poslední Vítkovice, které do nižší soutěže doprovodí dvě mužstva z pětice Velké Meziříčí, Vrchovina, Frýdlant, Uherský Brod, Hranice.

Postup: ve hře: Kroměříž (73 bodů) a Hlučín (71).

Sestup: Vítkovice, v ohrožení: Velké Meziříčí (30), Vrchovina (30), Frýdlant (31), Uherský Brod (31), Hranice (35).

Bude se hrát – 32. kolo (10. a 11. 6.): Slovácko – Frýdlant, Frýdek-Místek - Kroměříž, Hranice - Velké Meziříčí, Vrchovina – Kvítkovice, Hlučín – Zlín B, Blansko - Znojmo, Uherský Brod – Vítkovice, Uničov – Rosice, Baník Ostrava B - Hodonín.

33. kolo (13. až 18. 6.): Kvítkovice – Hranice, Vítkovice - Blansko, Velké Meziříčí – Frýdek-Místek, Znojmo - FC Baník Ostrava B, Rosice - Uherský Brod, Kroměříž – Uničov, Hodonín – Frýdlant, Slovácko B – Hlučín, Zlín B – Vrchovina.

Divize

Dříve ohlášenou změnou je, že v příštím ročníku se divize rozšíří ze 14 na 16 účastnííků. Postup do MSFL si s předstihem zajistily rezerva MFK Karviná (skupina F), Kozlovice (E) a Start Brno (D).

Vzhledem k rozšíření ze tří moravských skupin sestupuje pouze jeden tým s nejnižším počtem bodů. Ze skupiny F pád dolů nikomu nehrozí, aktuálně drží černého Petra poslední SK Bystřice n. P. s 11 body v „déčku“, poslední HFK Olomouc „éčku" má bodů 14.

Postup: MFK Karviná B, Kozlovice a Start Brno.

Sestup: v ohrožení: SK Bystřice n. P. (11), HFK Olomouc (14).

Bude se hrát – 26. kolo (9. a 10. 6.): Frenštát p. R. - Nový Jičín, Břidličná - Polanka n. O., Krnov - MFK Havířov, MFK Karviná B – Bohumín, SFC Opava B – Hlubina, Rýmařov - Valašské Meziříčí, Bílovec - SO Bruntál.

Krajský přebor

Po ročním účinkování v krajském přeboru si postup do divize s předstihem zajistili fotbalisté TJ Řepiště. „Nad rámec vítězů pěti krajských přeborů na Moravě postoupí ještě dva nejlepší celky ze všech druhých míst. Naše skupina je na tom bodově nejlépe, takže předpokládám, že kdo se ze čtveřice Vratimov, Petřvald na Moravě, Český Těšín a Háj ve Slezsku dostane na druhé místo, tak postoupí,“ vysvětlil Vladimír Janoško, sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS).

Sestupuje pouze poslední tým, což jsou Bolatice.

Postup: Řepiště, ve hře: Vratimov (60 bod), Petřvald na Moravě (56), Český Těšín (56), Háj ve Slezsku (55).

Sestup: Bolatice.

Bude se hrát – 28. kolo (10. a 11. 6.): Vratimov – Vřesina, Český Těšín - Dolní Datyně, Dolní Benešov – Brušperk, Petřvald na Moravě – Kobeřice, Jakubčovice – Heřmanice, Slavia Orlová - Háj ve Slezsku, Řepiště – Bolatice, Oldřišov - Pustá Polom.

29. kolo (17. a 18. 6.): Řepiště - Český Těšín, Bolatice - Slavia Orlová, Háj ve Slezsku – Jakubčovice, Heřmanice - Petřvald na Moravě, Brušperk – Vratimov, Vřesina - Dolní Datyně, Kobeřice – Oldřišov, Pustá Polom - Dolní Benešov.

I.A třída

Jistým účastníkem krajského přeboru se s předstihem staly Kravaře ve skupině A. V „béčku“ o to ještě bojují první Stonava i druhé Raškovice. „Když do divize postoupí z našeho krajského přeboru i tým z druhého místa, půjde z I.A třídy nahoru také druhý nejlepší celek z obou skupin,“ řekl Vladimír Janoško, sekretář MSKFS. „Protože mají různý počet zápasů, řešilo by se to koeficientem a je to hodně variabilní,“ objasnil.

Sestupující do I.B třídy budou dohromady tři. V „béčku“ jde o Čeladnou, která na jaře odstoupila ze soutěže. Ve skupině A je aktuálně poslední Hradec nad Moravicí. „Má sedm bodů, i kdyby vyhrál oba poslední zápasy a dostal se před předposlední Jistebník, bude na tom s třinácti body asi hůř než poslední Lokomotiva Petrovice ve skupině B, která má méně utkání,“ konstatoval Vladimír Janoško s tím, že propočítávat se opět bude koeficientem.

Postup: Kravaře (skupina A), ve skupině B jsou ve hře: Stonava (52 bodů) a Raškovice (47). O 2. místo jsou ve hře: Mokré Lazce (52), Krásné Pole (51) a Darkovičky (46) v „áčku“, Stonava (52) a Raškovice (47) v „béčku“.

Sestup: Čeladná (B), která na jaře odstoupila ze soutěže, v ohrožení: Hradec nad Moravicí (7) Jistebník (13) z „áčka“ a teoreticky i Lokomotiva Petrovice (13) z „béčka“.

Bude se hrát:

Skupina A - 26. kolo (10. a 11. 6.): Krásné Pole - Mokré Lazce, Stará Bělá – Kozlovice, Chlebičov – Štěpánkovice, Město Albrechtice – Ludgeřovice, Kravaře – Kozmice, Jistebník – Strahovice, Darkovičky - Hradec nad Moravicí.

14. kolo (16. a 17. 6.): Kozlovice – Kravaře, Ludgeřovice – Chlebičov, Kozmice - Mokré Lazce, Jistebník – Štěpánkovice, Strahovice - Stará Bělá, Krásné Pole – Darkovičky, Hradec nad Moravicí - Město Albrechtice.

Skupina B - 26. kolo (10. a 11. 6.): Horní Suchá – Lok. Petrovice, Jablunkov – Tichá, Dobratice – Čeladná, Libhošť – Stonava, Smilovice - Baník Albrechtice, Raškovice – Lučina, Bystřice - Staré Město.

14. kolo (17. a 18. 6.): Lučina – Smilovice, Stonava – Jablunkov, Tichá - Lokomotiva Petrovice, Horní Suchá – Dobratice, Čeladná – Bystřice, Staré Město – Raškovice, Baník Albrechtice – Libhošť.

I.B třída

Prvním účastníkem I.A třídy se s předstihem stala Kopřivnice ze skupiny D. Dalšími favority na postup jsou s pětibodovým náskokem Velké Heraltice (skupina A) a Píšť (skupina B). Nejvyrovnanější situace je ve skupině C, kde je pět kandidátů – první Petřvald s druhými Oldřichovicemi, kteří mají vzájemný zápas předehraný, ve hře jsou i třetí Věřňovice, čtvrté Sedliště a pátá Vendryně. „I tady teoreticky může postoupit nejlepší celek z druhých míst. Záležet bude na tom, jestli z našeho krajského přeboru půjde do divize jeden nebo dva týmy,“ připomenul klíč sekretář MSKFS.

Ze čtyř skupin I.B třídy sestoupí do okresních přeborů dohromady pět mužstev. „To znamená čtyři poslední a jeden nejhorší tým z předposledního místa, což momentálně vypadá na skupinu B, ale může se to ještě změnit,“ uvedl Vladimír Janoško.

Postup: Kopřivnice (skupina D), ve hře – skupina A: Velké Heraltice (59 bodů), Krásné Loučky (54), Slavkov (49), skupina B: Píšť (60), Záblatí (55), Hrabová (50), skupina C: Petřvald u K. (47), Oldřichovice (44), Věřňovice (43), Sedliště (41) a Vendryně (41).

Sestup: Hlavnice (A), Dětmarovice (C), Staříč (D), v ohrožení – skupina A: Zlatníky (20), skupina B: Bohuslavice (15), Hať (15), Svinov (16), Šilheřovice (21), skupina D: Fryčovice (19).

Bude se hrát:

Skupina A - 26. kolo (10. a 11. 6.): Hlavnice – Zlatníky, Krásné Loučky - Budišov n. B., Vítkov – Lichnov, Slavia Opava – Jindřichov, Malé Hoštice - Velké Heraltice, SO Bruntál B - Krnov B, Slavkov - Velké Hoštice.

14. kolo (16. až 18. 6.): Velké Hoštice - SO Bruntál B, Jindřichov – Vítkov, Lichnov - Budišov n. B., Krásné Loučky – Hlavnice, Velké Heraltice - Slavia Opava, Zlatníky – Slavkov, Krnov B - Malé Hoštice.

Skupina B - 26. kolo (10. a 11. 6.): Ostrava-Jih – Hať, Slavoj Rychvald – Bohuslavice, Hrabová – Svinov, Darkovice – Třebovice, Záblatí - Velká Polom, Hlubina B – Šilheřovice, Píšť - MFK Vítkovice B.

14. kolo (16. a 17. 6.): MFK Vítkovice B – Záblatí, Hať – Darkovice, Svinov - Slavoj Rychvald, Bohuslavice – Šilheřovice, Třebovice – Hrabová, Velká Polom – Ostrava-Jih, Hlubina B – Píšť.

Skupina C - 26. kolo (10. a 11. 6.): Lískovec – Dětmarovice, Horní Žukov – Nýdek, Vendryně – Dobrá, Baška – Sedliště, Oldřichovice – Hnojník, Inter. Petrovice - Baník Orlová, Věřňovice – Petřvald.

14. kolo (17. a 18. 6.): Lískovec – Věřňovice, Baška – Hnojník, Sedliště – Vendryně, Dobrá - Horní Žukov, Baník Orlová – Dětmarovice, Nýdek - Inter. Petrovice, předehráno: Petřvald – Oldřichovice 5:1.

Skupina D - 26. kolo (10. a 11. 6.): Staříč - Starý Jičín, Vlčovice – Spálov, Stachovice – Fryčovice, Kopřivnice – Veřovice, Skotnice - Trojanovice I, Klimkovice – Ostravice, Jeseník n. O. - Palkovice.

14. kolo (16. a 17. 6.): Trojanovice I – Kopřivnice, Starý Jičín – Stachovice, Palkovice – Spálov, Fryčovice - Jeseník n. O., Veřovice – Staříč, Vlčovice – Klimkovice, Ostravice – Skotnice.

Okresní přebory

Ze šesti okresních přeborů půjdou do krajské I.B třídy všichni vítězové. „Z Frýdku-Místku postoupí i druhý tým, protože vyloučená Čeladná z I.A třídy šla až do okresu, takže se to posune,“ poznamenal Vladimír Janoško s tím, že pokud půjdou do divize dva týmy z krajského přeboru, postoupí na koeficient ještě druhý nejlepší celek ze všech okresních přeborů.

BRUNTÁL

Okresní přebor (zbývají 2 kola) - postup: ve hře Stará Ves (59), Vrbno p. P. (56), Dolní Moravice (53), sestup: ve hře Brantice (10), Světlá Hora (16).

III. třída (dohráno), skupina A – postup: Úvalno, skupina B: Břidličná B.

FRÝDEK-MÍSTEK

Okresní přebor (zbývají 2 kola) – postup (2 týmy): Nebory (79), ve hře: Tošanovice (63), Janovice (58).

KARVINÁ

Okresní přebor (zbývá 1 kolo) – postup: FK Těrlicko 2022 (54), teoreticky ve hře: Slovan Havířov (43), Lokomotiva Louky (40).

NOVÝ JIČÍN

Okresní přebor (zbývají 2 kola) – postup: Odry (65), teoreticky ve hře: Příbor (53).

III. třída (zbývají 2 kola) – postup: Sedlnice.

IV. třída (zbývá 1 kolo) – postup: Hladké Životice.

OPAVA

Okresní přebor (zbývají 2 kola) – postup: Vřesina (57), teoreticky ve hře: Stěbořice (50), Litultovice (47).

III. třída, skupina A (zbývá 1 kolo) – postup: Kozmice B, skupina B (zbývá 1 kolo) – postup: Chlebičov B, skupina C (zbývají 2 kola) – postup: Štáblovice.

OSTRAVA

Městský přebor (zbývají 2 kola) – postup: ve hře Petřkovice (55), Markvartovice (53).

Městská soutěž (zbývají 2 kola) – postup: Stará Bělá B.