„Nechali jsme si brzy vsítit gól, naštěstí Pepa Hoffmann šel jako správný kapitán příkladem a srovnal,“ zasmál se trenér Lokomotivy Václav Štverka.

Stav 1:1 drželi domácí do 45. minuty. „Bohužel v závěru půle jsme udělali hloupou a zbytečnou chybu v obraně, po které šel soupeř do vedení. Mám pocit, že to na hráče mělo dopad. Sice jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale poznamenalo nás to. Je to obrovská škoda, povzbuzující výsledek 1:1 s favoritem by měl na hráče jiný vliv,“ smutnil Štverka, který musel už během první půle vystřídat zraněného M. Šišku.

Pár minut po příchodu z kabin inkasovali domácí z penalty. „Rozhodčí situaci vyhodnotil tak, že to byl faul na penaltu,“ pokrčil rameny Štverka.

Břidličná kontrolovala dvougólové vedení a v 73. minutě se od arbitra Potiorka dočkala dalšího penaltového dárečku. „Náš hráč odkopával balon a jeho střet s protihráčem byl posouzen jako penalta. Nezdálo se mi to,“ poznamenal k tomu Štverka.

Od toho momentu se zápas v zásadě jen dohrával. „S tím už moc dělat nešlo. Litovat můžeme toho neudrženého remízového stavu, od kterého bychom se mohli odrazit. Hra jako taková nebyla v první půli špatná. Věřím, že se postupně lepšíme,“ zachoval si optimismus trenér Lokomotivy.

Lokomotiva Petrovice – Kovohutě Břidličná 1:4 (1:2)

Branky: 15. Hoffmann – 12. a 73. z pen. Helebrand, 45. a 51. z pen. Cudrák. Rozhodčí: Potiorek – Čuba, Boráň. ŽK: 3:0. Diváci: 85.

Petrovice: Siuda (46. Svatoš) – M. Šiška (36. Alman), Paduch, Urban, Němec – Makula, Ruisl, Hoffmann, Ristovský (77. Kuljovský), Ostáš (77. Sikora) – Vlachovič (87. Adámek). Trenér: Štverka.