/FOTOGALERIE/ Před týdnem přivezli tři body z Krásného Pole (6:1), o víkendu fotbalisté Stonavy rozstříleli doma FC Vřesinu. Zápas 9. kola krajského přeboru v sobotu vyhráli 5:0. O góly se rozdělili Daniel Mikšaník, David Jatagandzidis, Martin Vlachovič, Antonín Chumchal a Petr Šiška. Brankář Vladimír Pecha vychytal čtvrtou nulu v sezoně.

Zápas 9. kola krajského přeboru Stonava - FC Vřesina 5:0. | Foto: SK Stonava

„Výsledek je po předchozích nezdarech parádní. Vrátili jsme se zase zpátky na vlnu, kterou jsme potřebovali,“ radoval se z pátého vítězství kapitán Stonavy Tomáš Mančař. V roli hrajícího trenéra musel zastoupit kouče Richarda Beneše, který na lavičce chyběl kvůli svatbě syna.

Žádná novinka to pro kapitána ale nebyla. „Vyzkoušel jsem si to kdysi v Dolní Lutyni. Vracel jsem se po dlouhodobém zranění a v klubu ze dne na den vyhodili trenéra, jako hráč jsem tým půl roku trénoval,“ naznačil Tomáš Mančař, kam by někdy v budoucnu mohla směřovat jeho fotbalová kariéra.

„Tím, že i teď vedu dost tréninků, tak to pro mě není nestandardní. Užívám si role starého zkušeného mazáka. Jen jsem nemohl být na lavičce, musel jsem hrát,“ usmál se náhradní kouč Stonavy. Noty k duelu dostal od Richarda Beneše. „Na pátečním tréninku jsme si řekli, jak by to mělo být, a pak už to bylo na mém pocitu, jak jsem to v zápase vnímal,“ prozradil.

„Vřesina má výborný tým. Připravili jsme se na to, co budou hrát, že budou chtít nakopávat a utíkat do brejků. Soupeř zahrozil jen v úvodu, pak už jsme měli zápas pod kontrolou a do ničeho je nepustili,“ přiblížil Tomáš Mančař cestu za pátým vítězstvím.

„Využili jsme hned první šanci a o tom byl ten zápas,“ připomenul gól Mikšaníka ve 3. minutě. „Ve druhém poločase už se spíš jen dohrávalo. Nikam jsme se nehnali, nechtěli jsme dostat gól, tak zněla taktika. Kluci ji vzali zodpovědně a dělali všechno, co měli, Vřesina nás vlastně ničím neprověřila,“ konstatoval.

Současný tým Stonavy se od toho, který v létě vybojoval postup z I.A třídy do krajského přeboru, hodně liší. „Zůstalo nás pět, jinak se téměř celý vyměnil. Na začátku nám nepřál los, pro nás jako nováčka to byl krutý start,“ připomenul Tomáš Mančař prohry v Dolních Datyních (1:5) a Českém Těšíně (1:3).

„Vypracovali jsme si spoustu šancí, ale nedávali góly. Chtělo to zlomit prokletí,“ oddechl si po domácí výhře ve 3. kole nad Kobeřicemi (2:0). „Parta v kabině si sedla dobře. Každý, kdo přišel, tam přinesl něco navíc, je to fajn. Snad už jsme si vybrali i smůlu, pomalu se vrací zranění hráči a konečně půjdeme do boje o body v početnější sestavě,“ vysvětlil Tomáš Mančař, kapitán Stonavy, kterou v sobotu čeká duel v Brušperku.

Krajský přebor – 9. kolo:

SK Stonava – FC Vřesina 5:0 (3:0)

Branky: 3. Mikšaník, 27. Jatagandzidis, 32. Vlachovič, 75. Chumchal, 84. P. Šiška. Rozhodčí: Novák – Svoboda, Revaj. ŽK: Jatagandzidis, Siekiera – Maršálek, Wilk, Trojan. Diváci: 120.

Stonava: Pecha – Věčorek, Motyčka, Siekiera, Fizek, Jatagandzidis, Vlachovič (46. Váňa), P. Šiška (87. Hošťák), Mančař, Chumchal (81. Koďousek), Mikšaník (68. Kloda). Trenér: Richard Beneš.